Буде конфлікт між офіцерами безпеки, розвідки та політичним керівництвом, - керівник "Центру безпекових досліджень "СЕНСС" Черниш про призначення Трампа

Про це він розповів в етері Еспресо.

"По-перше, є так званий кліренс - допуск до державної таємниці по-нашому. Багато хто із висуванців Трампа в минулому не отримав це від спецслужб, там іще з цим треба розбиратися. Був величезний конфлікт між фахівцями спеціальних служб, себто ФБР, ЦРУ, тобто розвідувальна спільнота Сполучених Штатів і, скажімо, контррозвідувальна, або безпекові офіцери. Вони в минулому не дали Трампу можливості зробити дуже багато речей, які він хотів зробити. Я думаю, це такий зараз зароджується конфлікт. Трамп і його прибічники називають державних службовців, особливо в секторі безпеки, так званим deep state", - розповів він.

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Вадим Черниш вважає, що можливе призначення кандидатур від Трампа може призвести до конфлікту між офіцерами безпеки, розвідки та політичним керівництвом. Щос своєю чергою може становити ризики для України.

"Так от буде конфлікт між офіцерами безпеки, офіцерами розвідки і політичним керівництвом. І ці призначення Трампа, якщо відбудуться, вони можуть потягти за собою відтік кадрів, величезний відтік кадрів із розвідувальної спільноти і судові справи, і конфлікти і так далі. Тому ризик в цьому є для нас, система може не спрацювати, тому що таких надзвичайних призначень в останній історії Сполучених Штатів не було. Особливо якщо це стосується керівниці національної розвідки і директора ЦРУ", - зауважив керівник "Центру безпекових досліджень "СЕНСС".