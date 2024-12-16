"Буде втрачена остання надія на мир": Сіярто заявив, що завадив включенню патріарха Кирила до санкційного списку ЄС

Про це він заявив на пресконференції за підсумками зустрічі очільників МЗС європейських країн, пише Magyar Hang.

"Для нас це було важливо, і оскільки нам вдалося відсіяти божевільні ідеї з цього пакету санкцій, ми все-таки не наклали на нього вето", - сказав Сіярто, говорячи про прийнятий 15-й пакет санкції ЄС проти Росії.

Угорський міністр розповів, що у Європейському Союзі хотіли додати до списку підсанкційних осіб патріарха Кирила.

"Я вважаю, що однозначно потрібно уникати санкційних списків церковних лідерів і церковних діячів, тому що якщо ми не зможемо говорити один з одним по церковній лінії, то буде втрачена остання надія на мир", - додав він.

Також Сіярто зазначив, що у перелік мав потрапити постійний представник РФ при ООН Небензя. На його думку це "дивно", адже "ООН є останнім притулком, де можна проводити політичні консультації".