"Було би ляпасом верховенству права": причетна до штурму Капітолію відмовилася від помилування Трампом

Про це повідомляє Sky News.

Зазначається, що жінка на ім'я Памела Хемпхілл була ув'язнена на 60 днів. Вона пояснила, що була частиною того, що зараз називає "культом MAGA".

Хемпхілл заявила, що відмовляється від помилування президента.

"Це було б ляпасом верховенству права, поліцейським Капітолію та нашій нації... Бути частиною всього того, що вони намагаються сказати про те, що сталося 6 січня... це було повстання, і я не хочу допомагати їм переписувати історію. Я була винна", - сказала жінка.

Вона додала, що тоді не усвідомлювала, що є частиною "культу", і що Трамп - "небезпечний нарцис", який випустив "велику брехню про те, що вибори були вкрадені".

"Але коли ви перебуваєте в культі MAGA, вони так сильно вас засліплюють і кажуть вам не слухати нікого, крім Трампа. Пізніше... я дізналася, що все це було нічим іншим, як пропагандою і брехнею, і що Трамп насправді небезпечний нарцис", - сказала жінка.

У відповідь на повідомлення про те, що деякі з помилуваних будуть запрошені до Білого дому, вона сказала, що це буде "кошмаром" і хоче, щоб її запросили до Конгресу, щоб розповісти про те, "що насправді сталося" в день заворушень.