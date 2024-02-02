Бундестаг ухвалив держбюджет, у якому передбачено допомогу Україні на майже €7,6 млрд

"За" віддали голоси 388 парламентаріїв правлячої коаліції, проти проголосували 279 депутатів, передає Укрінформ.

Цього року уряд ФРН може витратити 476,81 млрд євро. Чисті запозичення мають становити 39,03 млрд євро.

На військову допомогу Україні в документі передбачені близько 7,6 млрд євро.

Тепер документ мають затвердити члени бундесрату (представництва 16 федеральних земель).

"Українці повинні мати можливість протистояти агресії російського президента Путіна в довгостроковій перспективі. Це суттєвий, чіткий сигнал російському президенту, який вочевидь робить ставку на те, що міжнародна підтримка України зменшиться", - пояснював журналістам речник коаліційного уряду Штеффен Гебештрайт.