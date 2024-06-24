Cестра британського короля принцеса Анна потрапила в лікарню зі струсом мозку
Принцеса Анна, сестра короля Великої Британії Чарльза ІІІ, потрапила у лікарню із незначними травмами й струсом мозку. Вона постраждала внаслідок "інциденту"
Про це повідомляють у Букінгемському палаці.
"Принцеса зазнала незначних травм та струсу мозку внаслідок інциденту, що стався вчора ввечері в Гаткомб-парку. Її Королівська Високість залишається в лікарні Саутмід у Брістолі ... для спостереження, і очікується, що вона повністю і швидко видужає", - йдеться у заяві.
Водночас у Букінгемському палаці подробиць "інциденту" не повідомляють.
Наголошується, що король Чарльз ІІІ знає про ситуацію та "приєднується до всієї королівської родини, надсилаючи принцесі найщирішу любов і найкращі побажання якнайшвидшого одужання".
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