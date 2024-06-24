Cестра британського короля принцеса Анна потрапила в лікарню зі струсом мозку

Про це повідомляють у Букінгемському палаці.

"Принцеса зазнала незначних травм та струсу мозку внаслідок інциденту, що стався вчора ввечері в Гаткомб-парку. Її Королівська Високість залишається в лікарні Саутмід у Брістолі ... для спостереження, і очікується, що вона повністю і швидко видужає", - йдеться у заяві.

Водночас у Букінгемському палаці подробиць "інциденту" не повідомляють.

Наголошується, що король Чарльз ІІІ знає про ситуацію та "приєднується до всієї королівської родини, надсилаючи принцесі найщирішу любов і найкращі побажання якнайшвидшого одужання".