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Cестра британського короля принцеса Анна потрапила в лікарню зі струсом мозку

24 червня, 2024 понедiлок
17:08
Світ принцеса Анна

Принцеса Анна, сестра короля Великої Британії Чарльза ІІІ, потрапила у лікарню із незначними травмами й струсом мозку. Вона постраждала внаслідок "інциденту"

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Про це повідомляють у Букінгемському палаці.

"Принцеса зазнала незначних травм та струсу мозку внаслідок інциденту, що стався вчора ввечері в Гаткомб-парку. Її Королівська Високість залишається в лікарні Саутмід у Брістолі ... для спостереження, і очікується, що вона повністю і швидко видужає", - йдеться у заяві.

Водночас у Букінгемському палаці подробиць "інциденту" не повідомляють.

Наголошується, що король Чарльз ІІІ знає про ситуацію та "приєднується до всієї королівської родини, надсилаючи принцесі найщирішу любов і найкращі побажання якнайшвидшого одужання".

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Теги:
Велика Британiя
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