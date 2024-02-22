Чехія більше не видаватиме візи та посвідки на проживання громадянина РФ та Білорусі

Про це повідомляє Ceske Noviny.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що уряд підтримав продовження постанови за пропозицією Міністерства закордонних справ.

Але, за його словами, Кабмін також повинен створити умови для діяльності в Чехії опозиції або студентів, які не хочуть мати нічого спільного з режимами Росії та Білорусі.

"До правил включено низку винятків, але ми продовжимо над цим працювати", - сказав Фіала.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну чеський уряд вирішив припинити видачу віз громадянам Росії, а згодом і Білорусі, за винятком гуманітарних випадків. Остання постанова діяла до 31 березня 2024 року, тепер МЗС запропонувало нову постанову уряду - без конкретного терміну спрощення.

Заявки на отримання посвідки на проживання в Чехії, подані росіянами або білорусами, вважаються неприйнятними. Це означає, що жодних проваджень щодо них немає. З минулого року заборона також поширюється на громадян Російської Федерації та Білорусі, які одночасно є громадянами іншої держави.