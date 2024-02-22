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Чехія більше не видаватиме візи та посвідки на проживання громадянина РФ та Білорусі

22 лютого, 2024 четвер
11:52
Світ віза Чехія

Уряд Чехії погодив пропозицію Міністерства закордонних справ країни зробити заборону на видачу віз і посвідок на проживанням росіянам і білорусам безстроковою

Про це повідомляє Ceske Noviny.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що уряд підтримав продовження постанови за пропозицією Міністерства закордонних справ. 

Але, за його словами, Кабмін також повинен створити умови для діяльності в Чехії опозиції або студентів, які не хочуть мати нічого спільного з режимами Росії та Білорусі.

"До правил включено низку винятків, але ми продовжимо над цим працювати", - сказав Фіала.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну чеський уряд вирішив припинити видачу віз громадянам Росії, а згодом і Білорусі, за винятком гуманітарних випадків. Остання постанова діяла до 31 березня 2024 року, тепер МЗС запропонувало нову постанову уряду - без конкретного терміну спрощення.

Заявки на отримання посвідки на проживання в Чехії, подані росіянами або білорусами, вважаються неприйнятними. Це означає, що жодних проваджень щодо них немає. З минулого року заборона також поширюється на громадян Російської Федерації та Білорусі, які одночасно є громадянами іншої держави.

  • 13 лютого Міністерство закордонних справ Чехії запропонувало продовжити заборону на видачу віз та посвідки на проживання для громадян Росії та Білорусі. Введені раніше правила діють до 31 березня 2024 року, а відомство хоче зробити заборону безстроковою.
Теги:
Україна
Росія
Білорусь
Чехія
санкції проти Росії
Війна з Росією
Економіка
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