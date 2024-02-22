Чехія більше не видаватиме візи та посвідки на проживання громадянина РФ та Білорусі
Уряд Чехії погодив пропозицію Міністерства закордонних справ країни зробити заборону на видачу віз і посвідок на проживанням росіянам і білорусам безстроковою
Про це повідомляє Ceske Noviny.
Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що уряд підтримав продовження постанови за пропозицією Міністерства закордонних справ.
Але, за його словами, Кабмін також повинен створити умови для діяльності в Чехії опозиції або студентів, які не хочуть мати нічого спільного з режимами Росії та Білорусі.
"До правил включено низку винятків, але ми продовжимо над цим працювати", - сказав Фіала.
Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну чеський уряд вирішив припинити видачу віз громадянам Росії, а згодом і Білорусі, за винятком гуманітарних випадків. Остання постанова діяла до 31 березня 2024 року, тепер МЗС запропонувало нову постанову уряду - без конкретного терміну спрощення.
Заявки на отримання посвідки на проживання в Чехії, подані росіянами або білорусами, вважаються неприйнятними. Це означає, що жодних проваджень щодо них немає. З минулого року заборона також поширюється на громадян Російської Федерації та Білорусі, які одночасно є громадянами іншої держави.
- 13 лютого Міністерство закордонних справ Чехії запропонувало продовжити заборону на видачу віз та посвідки на проживання для громадян Росії та Білорусі. Введені раніше правила діють до 31 березня 2024 року, а відомство хоче зробити заборону безстроковою.
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