Чехія та Україна підпишуть безпекову угоду 18 липня, - прем'єр Фіала
Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що підписання двосторонньої безпекової угоди з Україною відбудеться 18 липня на саміті Європейської політичної спільноти у Лондоні
Про це він повідомив у соцмережі Х.
За його словами, переговори стосовно тексту безпекової угоди завершаться до саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня, коли документ сторони підпишуть 18 липня.
"Президент Володимир Зеленський і я вчора домовилися, що ми завершимо переговори щодо тексту чесько-української угоди про безпеку до саміту НАТО у Вашингтоні. Потім ми підпишемо її на саміті Європейської політичної спільноти в Лондоні 18 липня", - наголосив Фіала.
- 28 червня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що двостороння угода про безпеку з Україною майже готова і вона на "99%" буде підписана ще до саміту у Вашингтоні, який відбудеться 9-11 липня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.34 Купівля 40.34Продаж 40.85
- EUR Купівля 43.22Продаж 43.95
- Актуальне
- Важливе