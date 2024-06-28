Чехія та Україна підпишуть безпекову угоду 18 липня, - прем'єр Фіала

Про це він повідомив у соцмережі Х.

За його словами, переговори стосовно тексту безпекової угоди завершаться до саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня, коли документ сторони підпишуть 18 липня.

"Президент Володимир Зеленський і я вчора домовилися, що ми завершимо переговори щодо тексту чесько-української угоди про безпеку до саміту НАТО у Вашингтоні. Потім ми підпишемо її на саміті Європейської політичної спільноти в Лондоні 18 липня", - наголосив Фіала.