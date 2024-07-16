Чехія вироблятиме штурмові гвинтівки Colt та набої в Україні, - Шмигаль

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на спільній пресконференції з главою чеського уряду Петром Фіалою.

"Сьогодні маємо підписані дві важливі угоди серед інших угод у сфері, власне, оборонної промисловості. В Україні буде побудований новий патронний завод - угода підписана між Sellier & Bellot та "Укроборонсервіс", - зауважив український прем’єр.

Шмигаль також поінформував, що друга підписана угода передбачає виробництво штурмових гвинтівок компанії Colt CZ Group в Україні. Він розповів, що угода укладена між Ceska Zbrojovka та українським підприємством, яке Шмигаль не назвав з міркувань безпеки.

Водночас очільник уряду України розповів, що на зустрічі з Фіалою обговорили постачання ЗСУ нових видів озброєння, реабілітацію військовослужбовців та нові спільні проєкти держав.