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Чехія вироблятиме штурмові гвинтівки Colt та набої в Україні, - Шмигаль

16 липня, 2024 вiвторок
17:41
Світ Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Україна та Чехія підписали дві угоди в галузі оборонної промисловості, відповідно до яких Прага вироблятиме на українській території набої та штурмові гвинтівки Colt

Зміст

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на спільній пресконференції з главою чеського уряду Петром Фіалою.

"Сьогодні маємо підписані дві важливі угоди серед інших угод у сфері, власне, оборонної промисловості. В Україні буде побудований новий патронний завод - угода підписана між Sellier & Bellot та "Укроборонсервіс", - зауважив український прем’єр.

Шмигаль також поінформував, що друга підписана угода передбачає виробництво штурмових гвинтівок компанії Colt CZ Group в Україні. Він розповів, що угода укладена між Ceska Zbrojovka та українським підприємством, яке Шмигаль не назвав з міркувань безпеки.

Водночас очільник уряду України розповів, що на зустрічі з Фіалою обговорили постачання ЗСУ нових видів озброєння, реабілітацію військовослужбовців та нові спільні проєкти держав.

  • Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок, 16 липня, прибув до Праги на спільне засідання урядів Чехії та України для обговорення зокрема оборонної та енергетичної співпрацю країн.

Теги:
Україна
Чехія
зброя
ЗСУ
Війна з Росією
допомога Україні
зброя для України
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