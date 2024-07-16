Постачання боєприпасів, інтеграція в ЄС і НАТО, енергетика: Україна й Чехія проведуть міжурядові консультації у Празі
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у вівторок, 16 липня, прибув до Праги на спільне засідання урядів Чехії та України, де обговорять зокрема оборонну та енергетичну співпрацю країн
Про це повідомили у соцмережі Х Денис Шмигаль та уряд Чехії.
Прем’єр-міністри Петр Фіала та Денис Шмигаль обговорять зокрема питання постачання боєприпасів, інтеграцію України в ЄС і НАТО, спільні проєкти й виробництва, інфраструктуру, енергетику, а також підтримку чеського експорту та залучення чеських компаній до відбудови України.
Крім того, відбудуться двосторонні зустрічі окремих відомств, на яких обговорять покращення транспортного сполучення між двома країнами та співпрацю в галузі охорони здоров'я.
Шмигаль також анонсував підписання низки двосторонніх документів та подякував Петру Фіала за підтримку України та співробітництво.
- У понеділок, 15 липня, у День хрещення Русі, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив допомогу українцям із митрополитом Вселенського патріархату Халкедонським Еммануїлом.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.95 Купівля 40.95Продаж 41.51
- EUR Купівля 44.58Продаж 45.35
- Актуальне
- Важливе