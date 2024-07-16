Постачання боєприпасів, інтеграція в ЄС і НАТО, енергетика: Україна й Чехія проведуть міжурядові консультації у Празі

Про це повідомили у соцмережі Х Денис Шмигаль та уряд Чехії.

Прем’єр-міністри Петр Фіала та Денис Шмигаль обговорять зокрема питання постачання боєприпасів, інтеграцію України в ЄС і НАТО, спільні проєкти й виробництва, інфраструктуру, енергетику, а також підтримку чеського експорту та залучення чеських компаній до відбудови України.

Крім того, відбудуться двосторонні зустрічі окремих відомств, на яких обговорять покращення транспортного сполучення між двома країнами та співпрацю в галузі охорони здоров'я.

Шмигаль також анонсував підписання низки двосторонніх документів та подякував Петру Фіала за підтримку України та співробітництво.