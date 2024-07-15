У День хрещення Русі: Шмигаль обговорив допомогу українцям із митрополитом Вселенського патріархату Еммануїлом
У понеділок, 15 липня, у День хрещення Русі, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обговорив допомогу українцям із митрополитом Вселенського патріархату Халкедонським Еммануїлом
Про це він повідомив у телеграм.
"У День хрещення Київської Руси — України зустрівся в Києві з митрополитом-старцем Халкедонським Еммануїлом. Обговорили гуманітарні проєкти та допомогу українцям. Подякував митрополиту за візит та підтримку з боку Патріарха Варфоломія", - написав Шмигаль.
Прем'єр назвав особисту участь Еммануїла у Глобальному саміті миру у Швейцарії надважливим внеском у процес відновлення миру в нашій державі.
"Зусилля Вселенського Патріархату та молитви за Україну надихають мільйони українців і вселяють віру, що в осяжному майбутньому ми досягнемо справедливого завершення війни, яку розв’язала росія проти України", - сказав Шмигаль.
- нагадаємо, що до спільного комюніке країн за результатами Глобального саміту миру у Швейцарії приєднався Вселенський патріархат Константинополя.
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