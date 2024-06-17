Вселенський патріархат приєднався до комюніке за підсумками Саміту миру
До спільного комюніке країн за результатами Глобального саміту миру у Швейцарії приєднався Вселенський патріархат Константинополя
Про це повідомляє пресслужба Федеральної ради Швейцарії.
У списку країн, які підтримали спільне комюніке, опублікованому на сайті, з'явився Вселенський патріархат, предстоятелем якого є архієпископ Константинополя Вселенський патріарх Варфоломій.
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- У неділю, 16 червня, учасники Саміту зібралися на друге пленарне засідання. Сьогодні має бути затверджено та підписано остаточну декларацію. Еспресо стежить за подіями в режимі текстового онлайну.
- За результатами другого пленарного засідання Глобального саміту миру у Швейцарії 16 червня спільне комюніке підписали 78 країн-учасниць і 4 міжнародні організації.
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