Чехія закупить боєприпаси для України з доходів від заморожених російських активів
Міністерство оборони Чехії у вівторок, 20 серпня, заявило, що використає частину доходів із заморожених активів Росії на придбання великокаліберних боєприпасів для українських військових
Про це інформує Reuters.
Зазначається, що західні країни заморозили близько 300 млрд доларів суверенних активів РФ після того, як вона почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Відсотки, отримані від доходів російських активів, країни ЄС вкладають у фонд Євросоюзу для допомоги Україні. Так, у червні уряди країн-членів ЄС погодилось використати 1,4 млрд євро цих доходів на купівлю озброєння та оплату інших видів підтримки України.
У міноборони Чехії вирішили використати частину цих коштів на свої зусилля щодо закупівлі артилерійських снарядів для України. Першу партію цих боєприпасів Україна отримала ще у червні. Відтоді поставки тривають щомісяця.
"Це унікальна можливість швидко та ефективно підтримувати Україну", – заявили у відомстві.
У Кремлі тим часом називають "крадіжкою" використання доходів із заморожених активів РФ для допомоги Україні. Там пообіцяли вдатись до правових заходів щодо всіх, хто причетний до цього рішення.
- Нещодавно у міноборони Чехії повідомили про плани запустити другий проєкт із закупівлі снарядів для Києва - "Ініціатива-2025".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.15 Купівля 41.15Продаж 41.62
- EUR Купівля 45.36Продаж 46.07
- Актуальне
- Важливе