Чехія закупить боєприпаси для України з доходів від заморожених російських активів

Про це інформує Reuters.

Зазначається, що західні країни заморозили близько 300 млрд доларів суверенних активів РФ після того, як вона почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Відсотки, отримані від доходів російських активів, країни ЄС вкладають у фонд Євросоюзу для допомоги Україні. Так, у червні уряди країн-членів ЄС погодилось використати 1,4 млрд євро цих доходів на купівлю озброєння та оплату інших видів підтримки України.

У міноборони Чехії вирішили використати частину цих коштів на свої зусилля щодо закупівлі артилерійських снарядів для України. Першу партію цих боєприпасів Україна отримала ще у червні. Відтоді поставки тривають щомісяця.

"Це унікальна можливість швидко та ефективно підтримувати Україну", – заявили у відомстві.

У Кремлі тим часом називають "крадіжкою" використання доходів із заморожених активів РФ для допомоги Україні. Там пообіцяли вдатись до правових заходів щодо всіх, хто причетний до цього рішення.