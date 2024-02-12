Через зусилля з "демонізації Росії": Москва заборонила 18 британцям в'їзд на територію РФ
Міністерство закордонних справ Росії ввело санкції проти 18 громадян Великої Британії через "конфронтаційний курс Лондона", його зусилля "з демонізації" РФ, а також надання зброї Україні. Відтепер їм заборонено в’їзд на територію Росії
Про це повідомляє російська служба "Радіо Свобода".
Зокрема, до санкційного списку РФ потрапили заступник міністра оборони Великої Британії Джеймс Картлідж, заступник начальника штабу оборони збройних сил Чарльз Волкер, заступник радника прем'єр-міністра з національної безпеки Сара Макінтош, голова національних кіберсил Тімоті Девід Ніл-Хоупс, командувач підводних сил Саймон Асквіт і спецпредставник прем'єр-міністра із Західних Балкан Стюарт Піч.
Також обмеження мають члени палати лордів парламенту Великої Британії: Деніел Хеннан, Майкл Ешкрофт та Рей Коллінз.
Водночас під російськими санкціями опинилися представники кількох університетів та науковці - зокрема історики й політологи.
- 29 січня Рада ЄС продовжила економічні санкції проти РФ на 6 місяців - до 31 липня 2024 року.
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