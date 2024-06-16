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Чернетки заборонені: Трамп і Байден узгодили перші правила передвиборчих дебатів

16 червня, 2024 неділя
10:02
Світ Трамп і Байден

У суботу, 15 червня, кандидати в президенти США Джо Байден і Дональд Трамп погодили перші правила передвиборчих дебатів, які заплановані на 27 червня

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Про це повідомляє телеканал CNN, який буде модератором майбутньої  події.

Зазначається, що кандидати виступатимуть на одному подіумі, де їхні позиції визначаться підкиданням монети. Мікрофони мають бути вимкнені, за винятком мікрофона кандидата, чия черга виступати.

Крім того, для опонентів будуть заборонені чернетки, а з дозволених реквізитів - лише ручка, блокнот та пляшка води.

Як передає CNN, дебати між Байденом і Трампом відбудуться в Атланті 27 червня і триватимуть 90 хвилин.

Деякі аспекти, зокрема відсутність аудиторії в студії, відрізнятимуться від попередніх дебатів. Проте модератори обіцяють "використовувати всі наявні в них інструменти, щоб забезпечити дотримання часу та цивілізовану дискусію".

  • Дональд Трамп викликав Джо Байдена на дебати в березні після того, як кандидатка від республіканців Ніккі Гейлі програла праймериз.
  • Байден своєю чергою прийняв виклик опонента лише в травні.
Теги:
вибори
вибори президента
Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
США
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