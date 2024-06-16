Чернетки заборонені: Трамп і Байден узгодили перші правила передвиборчих дебатів
У суботу, 15 червня, кандидати в президенти США Джо Байден і Дональд Трамп погодили перші правила передвиборчих дебатів, які заплановані на 27 червня
Про це повідомляє телеканал CNN, який буде модератором майбутньої події.
Зазначається, що кандидати виступатимуть на одному подіумі, де їхні позиції визначаться підкиданням монети. Мікрофони мають бути вимкнені, за винятком мікрофона кандидата, чия черга виступати.
Крім того, для опонентів будуть заборонені чернетки, а з дозволених реквізитів - лише ручка, блокнот та пляшка води.
Як передає CNN, дебати між Байденом і Трампом відбудуться в Атланті 27 червня і триватимуть 90 хвилин.
Деякі аспекти, зокрема відсутність аудиторії в студії, відрізнятимуться від попередніх дебатів. Проте модератори обіцяють "використовувати всі наявні в них інструменти, щоб забезпечити дотримання часу та цивілізовану дискусію".
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