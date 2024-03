"Будь-де, будь-коли": Трамп викликав Байдена на дебати

Про це Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Для блага нашої країни важливо, щоб ми з Джо Байденом обговорили питання, які є такими життєво важливими для Америки та американського народу. Тому я закликаю до дебатів будь-коли, будь-де, в будь-якому місці!" - написав Трамп.

При цьому раніше Трамп 5 разів проігнорував дебати з конкурентами-республіканцями під час праймеріз навіть попри те, що його опонент Кріс Крісті назвав експрезидента "курчам" за уникнення дискусій.

У Байдена заклик Трампа назвали намаганням розширити свою аудиторію.

"Я знаю, що Дональд Трамп жадає уваги та намагається розширити свою привабливість за межі бази MAGA (прихильники лозунгу Трампа Make America Great Again - ред.). І це розмова, яку ми проведемо у відповідний момент цього циклу. Якщо він так відчайдушно хоче побачити президента Байдена в прайм-тайм, йому не потрібно чекати! Він може приєднатися до десятків мільйонів американців, які завтра ввечері налаштуються на перегляд State of the Union", — сказав речник кампанії Байдена Майкл Тайлер у заяві.

Комісія з президентських дебатів уже оголосила дати дебатів для кандидатів у президенти у вересні та жовтні, а також дату дебатів для кандидатів у віцепрезиденти.