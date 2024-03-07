Чеські фермери почали акцію протесту: сотні тракторів заблокували рух у Празі

Про це повідомляє AP.

Через протести фермерів громадський транспорт зупинився під час ранкової години пік у кількох частинах чеської столиці.

Вулиця, що веде до урядової резиденції, де протестувальники планували представити свої вимоги, була повністю заблокована.

"Наша мета – не перекрити рух у Празі, наша мета – розповісти про проблеми в сільському господарстві", – заявив один з лідерів протесту.

Він перепросив жителів Праги за незручності через акцію фермерів.

Чеські фермери вимагають знизити податок на володіння сільськогосподарськими землями і хочуть, щоб субсидії, які вони отримують від ЄС, були звільнені від податків.

Фермери також скаржаться на низькі ціни на свою продукцію і кажуть, що зерно та інші сільськогосподарські продукти з України та інших країн шкодять ринку.

Деякі з фермерів у четвер тримали плакати з написами: "Ми хочемо рівних умов" і "Зупиніть ліквідацію чеського сільського господарства".