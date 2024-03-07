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Чеські фермери почали акцію протесту: сотні тракторів заблокували рух у Празі

7 березня, 2024 четвер
16:30
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Чеські фермери заповнили вулиці Праги сотнями тракторів та інших транспортних засобів, протестуючи проти політики Європейського Союзу та уряду щодо сільського господарства

Про це повідомляє AP.

Через протести фермерів громадський транспорт зупинився під час ранкової години пік у кількох частинах чеської столиці.

Вулиця, що веде до урядової резиденції, де протестувальники планували представити свої вимоги, була повністю заблокована.

"Наша мета – не перекрити рух у Празі, наша мета – розповісти про проблеми в сільському господарстві", – заявив один з лідерів протесту.

Він перепросив жителів Праги за незручності через акцію фермерів.

Чеські фермери вимагають знизити податок на володіння сільськогосподарськими землями і хочуть, щоб субсидії, які вони отримують від ЄС, були звільнені від податків.

Фермери також скаржаться на низькі ціни на свою продукцію і кажуть, що зерно та інші сільськогосподарські продукти з України та інших країн шкодять ринку.

Деякі з фермерів у четвер тримали плакати з написами: "Ми хочемо рівних умов" і "Зупиніть ліквідацію чеського сільського господарства".

  • Напередодні схожа масштабна акція протесту фермерів відбулася у Варшаві. Згодом вона переросла у сутички, внаслідок яких кілька правоохоронців постраждали, також близько десятка осіб були затримані.
Теги:
Чехія
фермери
акції протестів
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