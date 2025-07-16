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"Чим далі вглиб РФ, тим менше ППО": Defense Express про здатність ракет Tomahawk прорвати повітряну оборону Росії

Марина Клюєва
16 липня, 2025 середа
19:35
Світ Tomahawk

Єдиний засіб для пуску ракет Tomahawk, яким могла б користуватись Україна в разі одержання такої зброї, - це пускові системи Typhon

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Про це розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков в етері Еспресо. 

З чого можна запускати ракети Tomahawk

"Є три засоби, три серійні засоби для запуску Tomahawk. Перше - це вертикальна комірка пускова для надводних кораблів. Пропускаємо. Другий варіант - підводні човни, як торпедного запуску, так і вертикального, - пропускаємо. Залишається єдиний варіант - це Typhon, наземна пускова система використовує пускова МК-70. Та сама вертикальна пускова, як на кораблях, але у вигляді наземної пускової. Тобто вона встановлюється у такий контейнер, ця система доволі сильно схожа на звичайні фури. Якщо умовно їх пофарбувати в білий колір, то це взагалі причіп. Тобто дуже якісно зроблено з точки зору маскування. І можна запускати ракети Tomahawk, до речі, зенітні ракети СМ-6, вони також можуть бити і по землі, дальність близько 400 з чимось кілометрів", - сказав він.

Олег Катков зауважив, що це єдиний варіант, який зараз існує з гіпотетично можливих, якщо говорити про те, що Україна може отримати ракети Tomahawk. 

"Хоча Трамп прямо сказав, що нам і всякі менші за дальністю ракети не світять, що США не будуть їх передавати. Наприклад, на пряме питання, чи буде США передавати JASSM, на останньому підході до преси Трамп сказав, що ні, JASSM передавати не будуть. JASSM - це на 370 кілометрів у найменшій дальності. І це під F-16, тобто ті носії, які вже існують, там можливо лише їх просто модернізувати з точки зору оновлення програмного забезпечення, можливо, просто код оновити, не саму машину. А на Tomahawk - це 1600 і на фоні відсутності JASSM це дійсно лише теоретична можливість. Але так, вона вимагатиме отримання Україною відповідної пускової, вона виробляється серійно у незначній кількості", - зазначив експерт. 

Також він зауважив, що наразі в американській армії лише два підрозділи мають пускові системи Typhon у строю. 

"Але Німеччина вже заявила, точніше міністр оборони Німеччини Пісторіус повідомив офіційно про те, що бундесвер має посилитись Typhon і буде його закуповувати. Окрім того, Lockheed Martin ще на рівні квітня повідомляв про те, що готовий співпрацювати з європейськими компаніями для того, щоби постачати до Європи ці пускові на всю систему Typhon у зборі, а лише пускові МК-70 і інтегрувати під них і в тому числі європейські ракети, в тому числі Aster 30, це від SAMP/T, IRIS-T, до речі, як зенітні SLM, і він готовий працювати над цим. Тобто коли Німеччина буде закуповувати, можливий і ще й такий от коопераційний варіант"

Здатність ракет Tomahawk проривати протиповітряну оборону

Водночас Олег Катков зауважив, що ракети Tomahawk не мають розвинених стелс-технологій, на відміну від сучасних американських ракет, тому вони достатньо помітні в повітрі. 

"З точки зору можливостей прориву протиповітряної оборони РФ я б поставив Tomahawk насправді трохи нижче за Storm Shadow/SCALP. Тому що Tomahawk, як ракета, яка розроблялась, для розуміння просто, що це не нова ракета, Tomahawk креслилися з 1972 року. У 1982-му після таких дуже запеклих кабінетних баталій їх таки взяли на експлуатацію. Там були дуже сильні розборки в Пентагоні щодо них. І ця ракета не малопомітна. Тобто якщо брати Storm Shadow/SCALP, JASSM зокрема, LRASM - сучасні крилаті ракети американські, наприклад, то там вже стелс-технології, все зрозуміло. Tomahawk ще, скажімо так, ракети 1980-х років, там ще немає стелс-технологій розвинутих", - розповів він.

Разом із тим військовий експерт зауважив, що в разі прориву ворожих систем протиповітряної оборони ракети Tomahawk могли б бути ефективнішими, ніж українські далекобійні дрони за рахунок більшої бойової частини.

"Тут важливо те, що, якщо якраз вона пролетіла вже, пройшла практично на оборону, перший етап, то далі, як показує практика, чим далі вглиб РФ, тим менше ППО. І тут якраз та ситуація, що, якщо українські далекобійні дрони уражають оборонні підприємства в Дубні, на півночі Московської області, в Іжевську, там, де завод “Калашников” і завод “Купол”, який “шахеди” також виробляє, як “Єлабуга”, і туди наші дрони успішно долітають, то Tomahawk 100%, якщо долетить, то він там щось уразить, і вразить значно краще, ніж це зробить будь-який український дрон, хоча б з огляду на значно потужнішу бойову частину. Але от якраз протидія ППО, її прорив, то все ж таки Tomahawk старіший значно і технологічно за інші зразки, які є в арсеналі збройних сил США і навіть країн НАТО. Просто Tomahawk найбільш далекобійна крилата ракета, яка взагалі існує зараз у західному світі", - додав Олег Катков. 

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