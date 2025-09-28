Чоловік влаштував стрілянину в мормонській церкві у Мічигані, після – там сталася пожежа. Загинула людина, є поранені

Про це повідомляють USA Today і NBC News.

Зазначається, що інцидент стався уранці неділі, 28 вересня. За словами начальника поліції міста Вільяма Реньє, 40-річний чоловік в'їхав на своєму автомобілі у вхідні двері Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Потім він вийшов з машини і зробив "кілька пострілів" по людях, що знаходилися у приміщенні.

На момент стрілянини у церкві проходило богослужіння, на якому, за попередніми даними, були присутні сотні членів церкви. За словами Реньє, зловмисник застосував штурмову гвинтівку. Також є імовірність, що він підпалив будівлю.

Постраждалих із вогнепальними пораненнями доправили до місцевих лікарень. Кілька осіб перебувають у критичному стані.

На думку правоохоронців, кількість постраждалих може зрости, адже всередині будівлі, охопленої полум’ям, залишалися люди, які не могли вибратися.

За словами Реньє, офіцери, що прибули на місце події, вступили у перестрілку з підозрюваним, нападник загинув. За даними правоохоронців, це чоловік із міста Бертон, на північ від Гранд Бланк.

Стрілянина сталася на наступний день після смерті лідера церкви

За інформацією ЗМІ, стрілянина сталася на наступний день після смерті очільника Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів Рассела М. Нельсона. Він помер пізно ввечері 27 вересня у своєму будинку в Солт-Лейк-Сіті. Йому був 101 рік.

Період перебування Нельсона на посаді очільника церкви ознаменувався кількома кардинальними змінами, включаючи скасування у 2019 році політики, яка називала одностатеві пари "відступниками" та забороняла їхнім неповнолітнім дітям відвідувати релігійні обряди.

Реакція Трампа

На інцидент відреагував президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social. Він наголосив, що ФБР, співробітники якого прибули на місце події, очолить федеральне розслідування, а також надасть повну підтримку державним і місцевим чиновникам.

"Підозрюваний мертвий, але є ще багато чого, що потрібно дізнатися. Схоже, що це ще один цілеспрямований напад на християн у Сполучених Штатах Америки. Адміністрація буде тримати громадськість в курсі подій, як ми завжди це робимо... Ця епідемія насильства в нашій країні повинна негайно припинитися!", - зазначив американський лідер.

Реакція генпрокурорки Бонді

Генеральна прокурорка Пем Бонді повідомила у соцмережі X, що правоохоронці, зокрема представники ФБР та Бюро із алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї та вибухових речовин (ATF), відреагували на стрілянину в Церкві Ісуса Христа Святих Останніх Днів у місті Гранд-Бланк.

"Таке насильство в місці поклоніння є приголомшливим і страшним. Прошу всіх приєднатися до молитви за жертв цієї жахливої трагедії", - додала вона.

I am receiving briefings about what appears to be a horrific shooting and fire at an LDS church in Grand Blanc, Michigan. @FBI and @ATFHQ agents are en route to the scene now.



Such violence at a place of worship is heartbreaking and chilling. Please join me in praying for the… — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) September 28, 2025