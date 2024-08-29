Данія створює міністерство боротьби з кібератаками та шпигунством

Про це повідомляє Bloomberg.

Відповідне рішення є частиною реорганізації кабінету міністрів, яку прем'єр-міністр Метте Фредеріксен оголосила 28 серпня. Данська влада підвищила рівень готовності до кібератак та рекомендувала громадянам зробити те ж саме.

"Ми повинні підготуватися до більшої кількості кібернападів. Ми ризикуємо, що частини критичної інфраструктури можуть бути відключені. Ми спостерігаємо дедалі більше стихійних погодних явищ - сильні дощі, повені, посухи - і на додаток існує загроза шпигунства та інцидентів, що завдають шкоди навколишньому середовищу", - заявила прем'єрка.

Данія особливо стурбована тим, що російський тіньовий флот нафтових танкерів перетинає її вузькі протоки та становить загрозу навколишньому середовищу, а влада безсила зупинити судна, багато з яких перебувають у поганому стані.