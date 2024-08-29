Данія створює міністерство боротьби з кібератаками та шпигунством
Уряд Данії створить нове міністерство державної безпеки та управління надзвичайними ситуаціями для боротьби з кібератаками, шпигунством та іншими кризами
Про це повідомляє Bloomberg.
Відповідне рішення є частиною реорганізації кабінету міністрів, яку прем'єр-міністр Метте Фредеріксен оголосила 28 серпня. Данська влада підвищила рівень готовності до кібератак та рекомендувала громадянам зробити те ж саме.
"Ми повинні підготуватися до більшої кількості кібернападів. Ми ризикуємо, що частини критичної інфраструктури можуть бути відключені. Ми спостерігаємо дедалі більше стихійних погодних явищ - сильні дощі, повені, посухи - і на додаток існує загроза шпигунства та інцидентів, що завдають шкоди навколишньому середовищу", - заявила прем'єрка.
Данія особливо стурбована тим, що російський тіньовий флот нафтових танкерів перетинає її вузькі протоки та становить загрозу навколишньому середовищу, а влада безсила зупинити судна, багато з яких перебувають у поганому стані.
- Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс та голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Мироненко підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері кібербезпеки.
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