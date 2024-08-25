Латвія та Україна підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері кібербезпеки
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс та голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України Юрій Мироненко підписали Меморандум про взаєморозуміння у сфері кібербезпеки
Про це інформує Delfi.
"Росія здійснює кібератаки на інформаційно-комунікаційні інфраструктури західних країн, намагаючись спричинити перебої в наданні основних і життєво важливих послуг. Співпраця між Латвією та Україною у сфері кібербезпеки є особливо важливою, оскільки знання Україною досвіду воєнного часу дозволяє нам впроваджувати більш продумані рішення для зміцнення нашої стійкості та підвищення нашої готовності як у мирний час, так і в кризових ситуаціях", - наголосив Спрудс.
Документ передбачає:
- Обмін інформацією про кіберзагрози: Латвія та Україна обмінюватимуться даними про кіберзагрози, що допоможе їм ефективніше протидіяти атакам.
- Спільні дії у разі кіберінцидентів: встановлення двосторонніх каналів зв'язку для оперативного реагування на кіберінциденти та обміну досвідом.
- Співпраця в галузі освіти, досліджень та інновацій: спільні проекти та програми для розвитку кібербезпеки в обох країнах.
Меморандум також передбачає співпрацю в галузі освіти, досліджень, розробок та інновацій, організацію спільних публічних заходів, а також іншу взаємоузгоджену діяльність.
- 23 серпня повідомляли, що Латвія підготувала до відправки в Україну найбільший пакет від латвійських виробників – 1400 дронів.
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