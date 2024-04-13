"Давно агітують проти Євросоюзу": фон дер Ляєн оцінила діяльність "Альтернативи для Німеччини"

Про це повідомляє Politico.

"Я не здивована, що чеські спецслужби зараз ведуть розслідування щодо двох кандидатів, які очолюють список AfD на європейських виборах, - заявила фон дер Ляєн. - Вони вже давно ведуть агітацію проти Європейського Союзу.

За її словами, вони завжди були прихильниками Кремля та "несли його пропаганду в наші суспільства" незалежно від того, отримували вони за це плату чи ні.

Празьке видання "Голос Європи", на який Чехія наклала санкції через поширення проросійської пропаганди, взяло інтерв'ю у Максиміліана Краха, головного кандидата від AfD на виборах до Європарламенту, та у Петра Бистрона, який є другим у списку кандидатів від партії. Обидва політики заперечили свою провину.