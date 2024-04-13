"Давно агітують проти Євросоюзу": фон дер Ляєн оцінила діяльність "Альтернативи для Німеччини"
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкритикувала ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD) через звинувачення в тому, що деякі її провідні члени причетні до скандалу, пов'язаного з поширенням проросійської пропаганди
Про це повідомляє Politico.
"Я не здивована, що чеські спецслужби зараз ведуть розслідування щодо двох кандидатів, які очолюють список AfD на європейських виборах, - заявила фон дер Ляєн. - Вони вже давно ведуть агітацію проти Європейського Союзу.
За її словами, вони завжди були прихильниками Кремля та "несли його пропаганду в наші суспільства" незалежно від того, отримували вони за це плату чи ні.
Празьке видання "Голос Європи", на який Чехія наклала санкції через поширення проросійської пропаганди, взяло інтерв'ю у Максиміліана Краха, головного кандидата від AfD на виборах до Європарламенту, та у Петра Бистрона, який є другим у списку кандидатів від партії. Обидва політики заперечили свою провину.
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У п'ятницю, 12 березня, федеральний прокурор Бельгії порушив справу проти проросійської мережі, яку звинувачують у підкупі депутатів Європарламенту для поширення пропаганди Кремля.
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