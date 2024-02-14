Делегація американських конгресменів наступного тижня відвідає Тайвань, - FT
Голова комітету з питань Китаю палати представників конгресу США Майк Галлахер разом із делегацією американських конгресменів у середу, 21 лютого, планує відвідати Тайвань
Про це інформує Financial Times.
Вказано, що таким чином вони планують показати свою підтримку Лай Чінте напередодні його інавгурації на посаду президента Тайваню, яка має відбутися у травні. За словами джерел видання, Майк Галлахер очолить делегацію з семи американських законодавців.
До цього Галлахер заявляв, що планує відвідати Тайвань навесні, проте точний час не уточнював. Водночас спікер палати представників США Майк Джонсон вказував, що проситиме голів кількох комітетів прибути з візитом до Тайваню, щоб показати прихильність США його "безпеці та демократії". Тоді ж посольство Китаю у Вашингтоні заявило, що Пекін "рішуче виступає проти будь-якої форми офіційної взаємодії США з Тайванем і проти втручання у справи Тайваню в будь-який спосіб і під будь-яким приводом".
- 13 лютого сенат США проголосував за законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню. Тепер рішення за палатою представників.
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