Делегація ради федерації Росії прибула до КНДР: обговорюватимуть нарощення двосторонніх зв’язків
У вівторок, 21 травня, стало відомо, що делегація ради федерації Росії у Пхеньяні розпочала свій п'ятиденний робочий візит до Північної Кореї з метою нарощення двосторонніх зв’язків між країнами
Про це пише Yonhap з посиланням на державні ЗМІ КНДР.
Зазначається, що очолює делегацію депутат ради федерації і член комітету з міжнародних справ 80-річний Григорій Рапота.
У повідомленні посольства Росії в КНДР про прибуття делегації йдеться, що вона прибула в понеділок і перебуватиме у Пхеньяні до п’ятниці. За цей час сторони планують обговорити питання взаємодії між законодавчими органами двох країн та окреслити плани майбутніх контактів.
Yonhap зазначає, що візит делегації радфеду РФ відбувається в той момент, коли Північна Корея і Росія активно розширюють співпрацю в низці сфер після саміту між їхніми лідерами у вересні минулого року.
- Напередодні розвідувальне агентство Південної Кореї заявило, що має підозри, що північнокорейська зброя, виготовлена в 1970-х роках, була поставлена Росії для війни проти України.
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