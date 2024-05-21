Делегація ради федерації Росії прибула до КНДР: обговорюватимуть нарощення двосторонніх зв’язків

Про це пише Yonhap з посиланням на державні ЗМІ КНДР.

Зазначається, що очолює делегацію депутат ради федерації і член комітету з міжнародних справ 80-річний Григорій Рапота.

У повідомленні посольства Росії в КНДР про прибуття делегації йдеться, що вона прибула в понеділок і перебуватиме у Пхеньяні до п’ятниці. За цей час сторони планують обговорити питання взаємодії між законодавчими органами двох країн та окреслити плани майбутніх контактів.

Yonhap зазначає, що візит делегації радфеду РФ відбувається в той момент, коли Північна Корея і Росія активно розширюють співпрацю в низці сфер після саміту між їхніми лідерами у вересні минулого року.