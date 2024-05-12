Розвідка Південної Кореї: Росія використовувала на війні проти України РСЗВ із КНДР

Про це повідомляє Yonhap.

Національна розвідувальна служба (НРС) зробила цю заяву у відповідь на нещодавнє повідомлення місцевих ЗМІ про те, що 122-міліметрові артилерійські снаряди, виготовлені в Північній Кореї в 1970-х роках, були серед зброї, яку Росія використовувала на війні проти України.

"НРС детально аналізує відповідну обставину, а також продовжує відстежувати загальне військове співробітництво між Північною Кореєю і Росією", - заявили в розвідці.

Південнокорейська розвідувальна служба проаналізувала фотографії, опубліковані українським фотографом минулого року, і виявила корейські літери, в тому числі слово "방-122", які були нанесені на ракетні снаряди.

Експерти заявили, що це, найімовірніше, 122-міліметрові снаряди для реактивних систем залпового вогню.

За оцінками міністра оборони Південної Кореї Шин Вон Сіка, КНДР відправила до Росії близько 6700 контейнерів після саміту лідерів двох країн у вересні, що достатньо для розміщення приблизно 3 мільйонів 152-мм артилерійських снарядів або 500 тисяч 122-мм артилерійських снарядів.