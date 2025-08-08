Демократію у США чекають важкі часи, - польський діяч Міхнік

Про це заявив польський громадсько-політичний діяч, журналіст та дисидент Адам Міхнік в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі Еспресо.

"Мені здається, що з історичного погляду момент дуже важливий. З однієї сторони, ми спостерігаємо кризу (колапс) певної картини Сполучених Штатів Північної Америки, яка була раніше і формувала нас всіх, власне, від кінця Другої світової війни, тобто протягом багатьох років, десь 80 років. Це щось нове. Важко однозначно сказати, про що йдеться, але це стосується не лише президента Трампа, котрий, як всі погоджуються, капризний, непередбачуваний, невідомо, що він зробить, що він скаже зранку, а що після обіду чи ввечері", - сказав він.

На думку Міхніка, це ширша справа.

"Ми маємо справу з брунатною хвилею (націоналістичний рух), яку я порівняв би з хвилею нацизму і більшовизму одночасно, тому що в основі проєкту змін в Америці - процес відкидання нормальної ліберальної парламентської демократії. Це політика популізму, націоналізму, авторитаризму і обмеження всіх демократичних свобод. Це атака на заклади вищої освіти, на незалежні засоби масової інформації, на вимір справедливості", - зазначив діяч.

Він вважає, що це спроба змінити американську систему: "Зробити щось інше. Ніби той самий алфавіт - але суть інша".

"Я думаю, що американська демократія захистить себе, але на неї чекають важкі часи попереду. Бо це не лише основа популістських лідерів, але це також переконання, що люди хочуть голосувати за те, що Трамп творить з емігрантами, біженцями, з усім, що є іншим проєктом для Сполучених Штатів, сягаючим американської конституції, натомість якби я шукав першоджерело для того, що реалізовує Трамп, то я шукав би серед радикально правих (що виступають за традиційні погляди) американських партій, а не серед правих партій Рейгана, таких консервативних", - сказав Міхнік.

На думку діяча, це не консерватори, хоч вони себе так називають, - це національні революціонери, більш небезпечні.

"І такий самий проєкт ми можемо спостерігати в Європі, тенденції істерики популізму, ксенофобії, націоналізму. Ми бачимо це в кожній європейській країні. Одного разу це призводить до брекзиту, іншого разу до коаліції, на чолі якої стоїть партія, яка походить від Муссоліні в Італії, у Франції - Марі Ле Пен, в Угорщині це Орбан", - наголосив він.

Міхнік зауважує, що з іншої сторони маємо Китай, який шукає для себе нове місце у світі та спокійно сидить на березі й чекає, аж поки демократичні проєкти "спливуть кров’ю і трупи попливуть по річці".

"Це китайська стратегія, як мені здається. Але я не є песимістом, тому що цей авторитарний проєкт також має свої ліміти, кордони. І звичайно, фундаментальну роль тут відіграє агресія путінської Росії на Україну. Я великий фанат того, що Путін має програти цю війну. І тому це належить людям, які підтримують політику нашого польського уряду, цю частину політики Європейського Союзу, тобто підтримують Україну і капризи Дональда Трампа.

Але, звичайно, все перед нами, зараз такий важкий момент, як було в 30-х роках ХХ століття, коли здавалося, що Гітлер просувається вперед без гальм, усі його бояться, не можуть з ним домовитися, Рузвельт боїться втручатися, і здавалося, що немає надії, але майбутнє показало, що надія є, що надія була, і зараз теж не можна піддаватися песимізму, треба спокійно робите своє. Я переконаний, що Україна виграє цю війну", - підсумував журналіст.