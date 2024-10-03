Держдеп США про план перемоги України: "Ми побачили в ньому низку продуктивних кроків"
У Державному департаменті США заявили, що ознайомилися з українським планом перемоги, й наголосили на низці продуктивних кроків у ньому
Про це повідомляє речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу.
"Отже, план перемоги, який представила Україна, - це не просто питання дій, які вживатиме Україна. Це питання дій, які вживатимуть інші країни світу", - заявив Міллер.
За його словами, оскільки Україна ще не розкривала деталей плану перемоги публічно, тож США утримаються від обговорень.
"Але ми взяли цей план, ми його переглянули, ми побачили в ньому низку продуктивних кроків. Ми будемо спілкуватися з ними з цього приводу", - додав речник.
- Нагадаємо, президент Зеленський 26 вересня прибув до Капітолія для зустрічі з американськими сенаторами від Республіканської та Демократичної партій. Потім він зустрівся в Білому домі з президентом США Джо Байденом та презентував йому План перемоги.
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