Держдеп США про план перемоги України: "Ми побачили в ньому низку продуктивних кроків"

Про це повідомляє речник Державного департаменту США Метью Міллер на брифінгу.

"Отже, план перемоги, який представила Україна, - це не просто питання дій, які вживатиме Україна. Це питання дій, які вживатимуть інші країни світу", - заявив Міллер.

За його словами, оскільки Україна ще не розкривала деталей плану перемоги публічно, тож США утримаються від обговорень.

"Але ми взяли цей план, ми його переглянули, ми побачили в ньому низку продуктивних кроків. Ми будемо спілкуватися з ними з цього приводу", - додав речник.