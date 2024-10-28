Держдеп США закликав провести розслідування щодо порушень на виборах в Грузії

Про це йдеться у заяві на сайті Держдепу.

За словами Блінкена, у 2024 році міжнародні та місцеві спостерігачі відзначили "передвиборчу атмосферу, яка ознаменувалася нецільовим використанням державних ресурсів правлячою партією, підкупом голосів і залякуванням виборців, що сприяло нерівним умовам гри та підривало довіру громадськості та міжнародної спільноти до можливості справедливого результату".

Держсекретар зазначив, що міжнародні та місцеві спостерігачі погодилися з висновком, що день виборів у Грузії загалом пройшов добре, але американська сторона відзначає повідомлення про порушення та насильство під час голосувань.

Зокрема, США заохочують політичних лідерів країни усунути недоліки у виборчому процесі.

"Міжнародні спостерігачі не визнали результат вільним і справедливим. Ми засуджуємо всі порушення міжнародних норм і приєднуємось до закликів міжнародних і місцевих спостерігачів провести повне розслідування всіх повідомлень про порушення, пов’язані з виборами", - йдеться у заяві американського держсекретаря.

Блінкен також додав, що Вашингтон заохочує політичних лідерів Грузії "поважати верховенство права, скасувати законодавство, яке підриває фундаментальні свободи, і спільно усунути недоліки у виборчому процесі".

"Цілі Грузії щодо європейської та євроатлантичної інтеграції, закріплені в конституції країни, вимагають, щоб уряд поважав права членів громадянського суспільства та основні свободи всіх громадян Грузії", - підкреслив американський чиновник.

Що відомо про результати виборів у Грузії

Голосування на виборах до грузинського парламенту відбулося у суботу, 26 жовтня 2024 року.

Центрвиборчком країни визнав переможцем правлячу проросійську партію "Грузинська мрія" (54%), що побудувала свою кампанію на відмові від членства у ЄС та НАТО, які буцімто загрожують Грузії війною. На "підтвердження" білборди та відеоматеріали "Мрії" містили кадри зруйнованих українських міст.

Опозиція одностайно не визнає результатів виборів, відмовляється від мандатів у новообраному парламенті й готується починати відзавтра вуличні протести.

З-поміж лідерів іноземних держав та урядів чинну грузинську владу привітали з "перемогою" поки що лише Віктор Орбан (Угорщина), Нікол Пашинян (Вірменія) та Ільхам Алієв (Азербайджан).

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель відреагував на оприлюднений 27 жовтня звіт спостерігачів з ЄС, що 26 жовтня вивчали хід голосування на виборах у Грузії. Зокрема, він закликав ЦВК Грузії розслідувати та виправити порушення під час підрахунку голосів.