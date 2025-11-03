Діалоги по кластерах щодо вступу України до ЄС будуть вестися, а потім будуть прийматися формальні рішення, - Безсмертний

Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат Роман Безсмертний.

"На моє переконання, позицію Орбана і позицію Фіцо навряд чи вдасться змінити. Вони будуть такими, як і були, такими і залишаться. Стосовно того, що порядок прийняття рішень може змінитися, це питання може бути вирішено, але тут все залежить від позиції Франції, яка продовжує наполягати на тому, що треба зберігати консенсусний спосіб прийняття рішення. Хоча можна було б", - заявив він.

Безсмертний розповів, як скоріш за все, ситуація буде розвиватися.

"Самі розмови, діалоги по кластерах будуть вестися по суті, а потім вже, коли відбудуться зміни в керівництві Угорщини, тоді будуть прийматися рішення формальні. Такі речі ніхто не забороняє робити, хоча би в рамках того, що Україна сама на себе бере зобов'язання реалізовувати ці вимоги, тим більше, що є про що говорити", - наголосив дипломат.

Він зауважив, що нині так трошки мовчать, але ж питання з судовою системою залишилися актуальними, про них говорять.

"Якщо взяти всі ці матеріали комісії, то вони так, вони констатують серйозний прогрес. Але водночас говорять, що є ось такі проблеми. Тому можна було б навіть по всіх кластерах вести розмови по суті, а рішення прийняти вже тоді, коли буде створена відповідна атмосфера. Я вже не кажу про те, що доцільно було б в ході цих рішень обговорювати питання, аналізувати ситуації і долати ті недоробки, які є, які залишаються. І в коментарях Європейської комісії все це перераховано. і виходити тоді на прийняття консенсусного рішення, якщо уже така ситуація створилася як нині", - підсумував Безсмертний.