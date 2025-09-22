Дикий назвав ключові цілі, які росіяни переслідують у Європі

Про це в ефірі Еспресо сказав ветеран російсько-української війни, колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

"Зараз Росія не здатна відкрити другий повноцінний фронт у Європі, але цілком спроможна вести гібридну війну, і саме її вони вже розгорнули. Цілі очевидні, і, на жаль, перші успіхи в цій кампанії вже є.

На цьому тлі важливо, що, наприклад, Пентагон чітко заявляє: критично важливі ресурси залишаються у США. Саме тому ми наразі не отримуємо нових ракет. Росіяни ж хочуть, щоб і Європа почала берегти власні запаси - зокрема зенітні ракети - для себе, а не передавала їх Україні. Але це - лише другорядна мета", - зазначив Дикий.

За словами ветерана, для Кремля головне - підірвати довіру до НАТО. Росія прагне переконати європейців у тому, що Альянс більше не існує як дієздатна оборонна структура, що США їх не захистять, а Європа наразі не готова до війни.

"І, на жаль, риторика Трампа, зокрема щодо інциденту з дронами в Польщі, лише підсилює ці сигнали: мовляв, "США вас не захищатимуть". Росія фактично демонструє європейцям їхню беззахисність і неспроможність НАТО діяти як єдине ціле. Без США Альянс не здатен воювати, і це проблема", - наголосив Дикий.

Колишній командир взводу також додав, що в Польщі вже запущено інформаційну кампанію.

"Мовляв, вас втягнули в "чужу" війну, а США вам не допоможуть. Єдиний вихід - припинити підтримку України. Цей наратив активно просуватимуть і в інших країнах Європи: "Хочете уникнути війни з Росією - не допомагайте Україні". На жаль, частина суспільства й політиків може підхопити цю ідею та використовувати її у власних політичних цілях. І це - одна з головних стратегічних цілей Росії на сьогодні. А далі будуть ультиматуми", - резюмував Дикий.