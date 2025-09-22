Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Дикий назвав ключові цілі, які росіяни переслідують у Європі
Ексклюзив

Дикий назвав ключові цілі, які росіяни переслідують у Європі

Оксана Ліховід
22 вересня, 2025 понедiлок
22:04
Світ Євген Дикий

Росія активізувала гібридну війну в Європі, намагаючись підірвати довіру до НАТО, змусити країни Заходу зберігати озброєння для власних потреб і скоротити військову допомогу Україні

Зміст

Про це в ефірі Еспресо сказав ветеран російсько-української війни, колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.

"Зараз Росія не здатна відкрити другий повноцінний фронт у Європі, але цілком спроможна вести гібридну війну, і саме її вони вже розгорнули. Цілі очевидні, і, на жаль, перші успіхи в цій кампанії вже є.

На цьому тлі важливо, що, наприклад, Пентагон чітко заявляє: критично важливі ресурси залишаються у США. Саме тому ми наразі не отримуємо нових ракет. Росіяни ж хочуть, щоб і Європа почала берегти власні запаси - зокрема зенітні ракети - для себе, а не передавала їх Україні. Але це - лише другорядна мета", - зазначив Дикий.

За словами ветерана, для Кремля головне - підірвати довіру до НАТО. Росія прагне переконати європейців у тому, що Альянс більше не існує як дієздатна оборонна структура, що США їх не захистять, а Європа наразі не готова до війни.

"І, на жаль, риторика Трампа, зокрема щодо інциденту з дронами в Польщі, лише підсилює ці сигнали: мовляв, "США вас не захищатимуть". Росія фактично демонструє європейцям їхню беззахисність і неспроможність НАТО діяти як єдине ціле. Без США Альянс не здатен воювати, і це проблема", - наголосив Дикий.

Колишній командир взводу також додав, що в Польщі вже запущено інформаційну кампанію.

"Мовляв, вас втягнули в "чужу" війну, а США вам не допоможуть. Єдиний вихід - припинити підтримку України. Цей наратив активно просуватимуть і в інших країнах Європи: "Хочете уникнути війни з Росією - не допомагайте Україні". На жаль, частина суспільства й політиків може підхопити цю ідею та використовувати її у власних політичних цілях. І це - одна з головних стратегічних цілей Росії на сьогодні. А далі будуть ультиматуми", - резюмував Дикий.

  • Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що пошук та ідентифікація безпілотників, що порушили повітряний простір країни в ніч з 9 на 10 вересня, все ще триває.

     

Теги:
Новини
Польща
ЄС
політика
Європа
Пентагон
Війна з Росією
безпілотник
Дональд Трамп
США
Військові новини
допомога Україні
"Вердикт" із Сергієм Руденком
допомога США Україні
зброя для України
Світ про Україну
оборона та безпека
Читайте також:
трудові мігранти
Автор Анатолій Буряк
20 вересня, 2025 субота
Ексголова МЗС Кулеба вважає, що до України "із задоволенням" прибудуть іммігранти з Бангладешу, Непалу, Індії, Філіппін, В'єтнаму. Гетьманцев заперечив: "Не приведи Боже"
Василь Шкляр
Автор Леся Вакулюк
21 вересня, 2025 неділя
Василь Шкляр: "Мова навіть у Радянському Союзі врятувала мене від тюрми"
Василь Шкляр
Автор Євген Козярін
21 вересня, 2025 неділя
Я готовий забрати і Кубань, і Курщину, але треба, щоб ці землі стали питомо українськими, - Шкляр
Київ
+20.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 48.29
    Продаж 48.97
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
22 вересня
22:40
Оновлено
нічна атака "шахедів"
Росія атакує Україну ударними БПЛА: ситуація ввечері 22 вересня
22:22
Молдова
У Молдові затримали 74 осіб за підозрою у підготовці заворушень на парламентських виборах
22:14
Ексклюзив
Олексій Кошель
Влада має бути обережною, щоб на переговорах з РФ не загнати себе у пастку виборів, - політолог Кошель
21:43
Ексклюзив
Олександр Краєв
Трамп бере США в ручне керування, - експерт-міжнародник Краєв
21:21
Шахтар
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 6-го туру
20:53
Денис Бігус
Журналіста Дениса Бігуса мобілізували до лав ЗСУ
20:52
Ексклюзив
Микола Княжицький
Путін вважає, що США благословили його поведінку, - Княжицький
20:31
Трамп Зеленський
Зеленський і Трамп зустрінуться 23 вересня, - Білий дім
20:18
Радослав Сікорський
"Якщо ще одна ракета чи літак увійде в наш простір без дозволу, то очікуйте наслідків": Сікорський на засіданні Радбезу ООН звернувся до РФ
20:05
Представники Угорщини й Словаччини не братимуть участі в обговоренні ЄС щодо "стіни з дронів"
20:00
OPINION
Росія повертається в Азію
19:55
Оновлено
Крістіан Біловар (в центрі), "Динамо" - "Олександрія"
"Динамо" втратило очки з "Олександрією", "Шахтар" здолав "Зорю": результати усіх матчів 6-го туру УПЛ
19:20
Володимир Зеленський
Зеленський подав до ВР законопроєкт про направлення підрозділів ВМС ЗСУ в Туреччину й Британію
19:19
Сенат США
До cенату США внесли законопроєкт щодо заморожених активів Росії
19:13
Молдова
Росія розробила план втручання у вибори в Молдові, - Bloomberg
19:12
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Ворог уже має проблеми з логістикою та ПММ: 93-тя ОМБр про південно-костянтинівський напрямок
18:45
Аналітика
дрон-камікадзе
Україна відкриває експорт озброєнь. Частково
18:41
Президент Франції Еммануель Макрон
Макрон вважає, що конфіскація заморожених активів РФ була б порушенням міжнародного права
18:34
Ексклюзив
БПЛА
У західних політиків ще немає ясної картини щодо "Стіни дронів", - засновник компанії-виробника БПЛА Боровик
18:30
Ексклюзив
Трамп та його прихильники підходять до межі, – експерт про політичну ситуацію у США, наступ на свободу слова та як це може вплинути на Україну
18:25
Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт отримає власну радіостанцію у США, де цілодобово гратиме музика попзірки
18:15
Ексклюзив
Олег Рибачук
Наразі відбувається відбір країн, готових вступити в збройний конфлікт із Росією, - політик Рибачук
18:13
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідав Одесу
Зеленський провів розмову з Рютте щодо ППО та програми допомоги PURL
18:00
OPINION
Ядерне роззброєння Росії в обмін на Краматорськ?
17:54
Ексклюзив
Сектор Гази
"Спроба зупинити кровопролиття": політолог Яблонський про визнання Палестини
17:45
Хрещатик
У Києві щодня перекриватимуть Хрещатик під час загальнонаціональної хвилини мовчання
17:31
Ексклюзив
Молдова
У Молдові на виборах обидва табори лякають тим, що їхні суперники втягнуть країну у війну, - політтехнолог Рохов
17:29
Агент РФ, який коригував удари по Запоріжжю, отримав 15 років тюрми
17:26
російський диктатор Володимир Путін
Путін каже, що Захід "підірвав основи діалогу країн з ядерною зброєю", а РФ "готова відповісти на стратегічні загрози"
17:13
ЗСУ
Сили оборони за добу відновили контроль над 1,3 кв. км території на Добропільському напрямку, - Сирський
16:54
Від початку доби на фронті відбулося 83 бої, найбільше — на Покровському напрямку
16:31
Ексклюзив
"Останній чи передостанній крок до розриву дипвідносин": експерт-міжнародник про візит Сальдо до Лукашенка
16:22
Рада безпеки ООН
Американці не вірять, що ООН добре виконує свою роботу, - опитування
16:17
Дональд Туск
Жоден з дронів РФ, що порушили повітряний простір Польщі, не становив загрози для населення, — Туск
16:00
OPINION
США змушені відповідати на російські провокації без жодних двозначностей
15:56
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:41
Убивство Максима Матерухіна на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязнення
15:07
Купʼянськ
Чому Купʼянськ важливий для окупантів: розповів засновник БО "Реактивна пошта"
14:52
За рік послугою "Шлюб онлайн" у Дії скористалися понад 14 тис. пар
14:42
Ексклюзив
дрони-перехоплювачі ODIN Win_Hit
Чи здатні росіяни на дронове "цунамі": експерт про те, як стримати російські дронові удари
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV