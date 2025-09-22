Дикий назвав ключові цілі, які росіяни переслідують у Європі
Росія активізувала гібридну війну в Європі, намагаючись підірвати довіру до НАТО, змусити країни Заходу зберігати озброєння для власних потреб і скоротити військову допомогу Україні
Про це в ефірі Еспресо сказав ветеран російсько-української війни, колишній командир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий.
"Зараз Росія не здатна відкрити другий повноцінний фронт у Європі, але цілком спроможна вести гібридну війну, і саме її вони вже розгорнули. Цілі очевидні, і, на жаль, перші успіхи в цій кампанії вже є.
На цьому тлі важливо, що, наприклад, Пентагон чітко заявляє: критично важливі ресурси залишаються у США. Саме тому ми наразі не отримуємо нових ракет. Росіяни ж хочуть, щоб і Європа почала берегти власні запаси - зокрема зенітні ракети - для себе, а не передавала їх Україні. Але це - лише другорядна мета", - зазначив Дикий.
За словами ветерана, для Кремля головне - підірвати довіру до НАТО. Росія прагне переконати європейців у тому, що Альянс більше не існує як дієздатна оборонна структура, що США їх не захистять, а Європа наразі не готова до війни.
"І, на жаль, риторика Трампа, зокрема щодо інциденту з дронами в Польщі, лише підсилює ці сигнали: мовляв, "США вас не захищатимуть". Росія фактично демонструє європейцям їхню беззахисність і неспроможність НАТО діяти як єдине ціле. Без США Альянс не здатен воювати, і це проблема", - наголосив Дикий.
Колишній командир взводу також додав, що в Польщі вже запущено інформаційну кампанію.
"Мовляв, вас втягнули в "чужу" війну, а США вам не допоможуть. Єдиний вихід - припинити підтримку України. Цей наратив активно просуватимуть і в інших країнах Європи: "Хочете уникнути війни з Росією - не допомагайте Україні". На жаль, частина суспільства й політиків може підхопити цю ідею та використовувати її у власних політичних цілях. І це - одна з головних стратегічних цілей Росії на сьогодні. А далі будуть ультиматуми", - резюмував Дикий.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що пошук та ідентифікація безпілотників, що порушили повітряний простір країни в ніч з 9 на 10 вересня, все ще триває.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.6
- EUR Купівля 48.29Продаж 48.97
- Актуальне
- Важливе