Дипломат Хандогій назвав орієнтовну дату вступу України до ЄС

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я не люблю ставити часові рамки вступу України до ЄС. Втім, від тих повідомлень, які надходять з ЄС, можна зробити висновок, що переговори про вступ України до Європейського Союзу будуть завершені у 2030 році. Є статистика того, скільки часу країни проходили підготовчий період до вступу в ЄС. Рекордсменами є Фінляндія, Швеція та Австрія. В деяких країнах роками тривали переговори щодо вступу до ЄС. Саме тому більш реалістичною датою для нас є 2030 рік. Втім, це лише прогнози", - пояснив Хандогій.

Дипломат наголосив, що Україні потрібно багато працювати під час переговорів щодо вступу до ЄС.

"Я думаю, що це буде велика помилка, якщо ми зараз будемо визначати терміни закінчення перемовин про вступ України до ЄС. Нас чекає дуже багато роботи. Нам потрібно почати рухатись у цьому напрямку і не поспішати", - додав він.