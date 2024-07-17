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Дипломат КНДР втік до Південної Кореї через "недовіру Кім Чен Ина"

17 липня, 2024 середа
02:33
Світ Південна та Північна Корея

Високопоставлений північнокорейський дипломат Рі Іль Кю, який працював на Кубі втік до Південної Кореї разом зі своєю родиною у листопаді 2023 року

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Про це повідомляє NK News.

Північнокорейський "політичний радник", який працював у посольстві на Кубі, втік до Південної Кореї, підтвердила розвідка Сеула після публікації інтерв’ю з дипломатом у місцевих ЗМІ.

Дипломат Рі Іль Гю працював на Кубі 9 років, але раптово залишив посаду в листопаді 2023 року.

В інтерв’ю південнокорейським ЗМІ він розповів, що він розчарувався в режимі КНДР. А до втечі спонукала корупція в міністерстві закордонних справ країни, а також те, що влада відхилила його прохання відвідати Мексику для лікування.

Під час спілкування із журналістами він розповів про зневажливе ставлення Кім Чен Ина до власного МЗС та про долю двох високопоставлених дипломатів.

За його словами, проблеми виникли у 2017 році, коли Кім Чен Ин зателефонував безпосередньо до міністерства закордонних справ, "але ні міністр закордонних справ Лі Йон Хо, ні перший віцеміністр Кім Ке Гван не відповіли", - сказав Рі.

"Кім почав "втрачати довіру до міністерства і згодом довірив переговори між Північною Кореєю та США Департаменту Об’єднаного фронту", — сказав Рі.

Він також підтвердив, що ексвіцеміністра закордонних справ КНДР Хан Сон Рейоля стратили за обвинуваченням у шпигунстві на користь США. А міністр закордонних справ Північної Кореї Рі Йон Хо був відправлений до політичного табору разом зі своєю родиною в грудні 2019 року за обвинуваченням у корупції.

  • У міністерстві закордонних справ Північної Кореї вважають, що декларація саміту НАТО, в якій засуджується передача КНДР зброї до Росії, є незаконним документом.
Теги:
КНДР
МЗС
Південна Корея
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