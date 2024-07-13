КНДР засудила декларацію саміту НАТО і назвала її незаконним документом
У міністерстві закордонних справ Північної Кореї вважають, що декларація саміту НАТО, в якій засуджується передача КНДР зброї до Росії, є незаконним документом
Про це інформує північнокорейське державне агентство KCNA.
Так, у МЗС КНДР заявили, що "рішуче засуджують та відкидають декларацію". Там назвали її незаконним документом, "який порушує законні права незалежних суверенних держав і розпалює нову холодну війну та військове протистояння у глобальному масштабі".
За словами північнокорейського відомства, підготовлена й оприлюднена 10 липня декларація доводить, що США і НАТО становлять "найсерйознішу загрозу глобальному миру та безпеці".
"Дії США до розширення військових блоків є злісною першопричиною серйозної загрози регіональному миру, надзвичайного загострення середовища міжнародної безпеки та розпалу світової гонки озброєнь. Перш ніж перекласти на інші країни відповідальність за погіршення безпеки в Європі та Атлантиці, США повинні будуть прояснити, хто постійно руйнував середовище безпеки в Європі протягом останніх десятиліть через безрозсудну політику НАТО щодо просування та розширення на схід", - наголосили у КНДР.
У відомстві попередили, що "стратегія глобалізації НАТО, якої дотримуються Сполучені Штати, може створити небезпеку світової війни"
"КНДР не пропустить такої серйозної загрози і ретельно стримуватиме агресію та війну за допомогою потужнішого рівня стратегічної протидії і захищатиме мир та безпеку в регіоні і решті світу", - йдеться у повідомленні північнокорейського МЗС.
- Нагадаємо, 11 липня на саміті НАТО Європейський Союз і лідери 21 країн підписали Український договір.
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