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Дипломат Огризко пояснив, чому Україні не варто чекати запрошення до НАТО на Вашингтонському саміті

3 квітня, 2024 середа
22:02
Світ

Міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.) дипломат Володимир Огризко розповів, що на Вашингтонському саміті не варто очікувати запрошення до Альянсу, проте це може бути півкроком до розмов про це

Про це він сказав в етері Еспресо.

"Це вже трошки відрізняється від тієї в принципі не дуже проукраїнської позиції, яку Сполучені Штати Америки займали під час попереднього Вільнюського саміту, бо власне вони з Німеччиною заблокували саму ідею запрошення України до початку переговорів. Це може бути якимось пів кроком вперед, тобто очевидно, що запрошення не буде", - заявив дипломат.

За його словами, це пов'язане з тим, що США бояться поразки Росії, ескалації, застосування ядерної зброї проти України та ще більше бояться необхідності відповідати на чергові злочини Москви, адже їм легше цього не робити. Саме тому Штати займають вичікувальну позицію, на кшталт "може якось розсмокчеться": "На жаль, не розсмокчеться. Це лише продовження страждань для українців, для українського народу, але ж це не свій народ, це чужий народ".

Огризко вважає, що на Вашингтонському саміті буде зроблений перший півкрок до запрошення до переговорів про вступ України до Північноатлантичного альянсу.

"Скоріш за все, він буде таким півкроком, знаєте, все ж таки це більше ніж ніщо. Тому давайте будемо дивитися й рухатися, бо кінець кінцем наступних півкроку до формального запрошення можна очікувати в близькій перспективі. Але для цього потрібна справді дуже чітка і ясна позиція нашій західних партнерів", - підсумував ексміністр закордонних справ України.

  • Посли країн Балтії у Великій Британії закликали НАТО дати Україні чіткий шлях до членства, а також заявили, що Україна зробить значний внесок у безпеку Альянсу.
  • Президент України Володимир Зеленський провів 1 квітня спеціальну нараду щодо роботи з НАТО стосовно сумісності та перспектив на 2024 рік.  
Теги:
Україна
НАТО
вступ до НАТО
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