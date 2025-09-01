Дипломат Шамшур припустив, чи тиснутимуть на Путіна на саміті ШОС щодо закінчення війни

Про це в ефірі Еспресо сказав дипломат, колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур.

"Моді та Сі Цзіньпін однозначно не будуть тиснути на Путіна щодо закінчення війни. Треба пам'ятати заяву міністра закордонних справ Китаю - це нехарактерний для Китаю вияв відвертості. Він сказав, що Китай не зацікавлений і не може допустити поразки Росії. І, зрозуміло, чим далі триватиме війна, тим більше це буде вигідно для Китаю", - зазначив Шамшур.

За словами дипломата, Китаю вигідне продовження війни, оскільки це відволікає США та Європу на український напрямок. Відповідно, це надає Китаю більший простір для маневрів, зокрема біля його власних кордонів.

"Щодо Моді, то він сказав, що Росія й Індія - друзі, і це надовго. Очевидно, всередині він може думати інакше та пам'ятати, що його інтереси лежать на Заході, а Росія не завжди поводилася так, як Індія розраховувала. Проте він заявив, що вони будуть підтримувати дружні, партнерські відносини, і зацікавлені в продовженні отримання російських енергоресурсів. А наскільки Моді зможе реалізувати ці перспективи продовження російсько-індійської дружби, враховуючи, що Індія має балансувати - це ми побачимо найближчим часом", - додав Шамшур.