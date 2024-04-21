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"Діти гинуть в окопах від артилерії чи кулеметів": Маск прокоментував схвалення допомоги Україні Палатою представників США

21 квітня, 2024 неділя
12:38
Світ Ілон Маск

Американський бізнесмен Ілон Маск відреагував на схвалення нового пакету допомоги Україні Палатою представників США і заявив, що не бачить виходу з протистояння РФ та України

Про це він написав у своїй соцмережі Х.

Бізнесмен прокоментував публікацію підприємця, який поширює проросійські наративи на Заході та виступає за припинення допомоги Україні, Девіда Сакса. Той написав, що виділених Україні грошей вистачить, аби "окупити рівно половину коштів на літній контрнаступ".

На це Ілон Маск натякнув, що нібито через подальшу підтримку України "діти помирають в окопах".

"Мене найбільше турбує те, що не існує стратегії виходу, а є тільки вічна війна, в якій діти помирають в окопах від артилерійських гармат, або заряджати кулемети та снайперів на мінних полях", - написав бізнесмен.

  • Нагадаємо, 20 квітня Палата представників Конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
Теги:
Україна
Ілон Маск
США
допомога Україні
допомога США Україні
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