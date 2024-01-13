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Головна Світ Дизайн не відповідає вимогам ЄС: у Франції перекарбують 27 млн монет

Дизайн не відповідає вимогам ЄС: у Франції перекарбують 27 млн монет

13 січня, 2024 субота
21:21
Світ Франція

У Франції переплавлять, щоб перекарбувати 27 мільйонів монет: зображення зірок Європейського Союзу на них не відповідає вимогам ЄС

Про це пише Politico.

Вказано, що монетний двір випустив монети номіналом 10, 20 і 50 центів ще в листопаді, проте не погодив оновлений дизайн з ЄС. Згодом він отримав повідомлення про те, що зображення зірок прапору Євросоюзу не відповідає чітко прописаним вимогам. 

Відповідно до законодавства ЄС, країни можуть змінювати дизайн "національного" обличчя монет кожні 15 років, але для цього дизайн повинна затвердити комісія та уряди інших країн єврозони.

Тоді як Франція, перш ніж направити офіційний запит на схвалення дизайну,  звернулася до комісії неофіційно, а монетний двір випустив монети не чекаючи на дозвіл. 

Посилаючись на слова неназваного чиновника міністерства фінансів Франції, видання вказує, що витрати на переплавку та карбування нових монет має взяти на себе монетний двір, адже він "є автономною державною компанією і не є частиною французької адміністрації".

  • Раніше у міжнародному конкурсі "Монета року" дві українські пам'ятні монети увійшли у топ-10 та здобули перемогу в номінаціях "Найкраща монета про сучасну подію" та "Найхудожніша монета року". 
Економіка
ЄС
Франція
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