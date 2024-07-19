"Для демонстрації миролюбності": Білорусь запровадила безвізовий режим для 35 європейських країн
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав пропозицію МЗС країни щодо встановлення порядку тимчасового безвізового режиму для громадян 35 європейських держав
Про це повідомляє пресслужба МЗС Білорусі.
"З метою подальшої демонстрації відкритості та миролюбності нашої країни, прихильності до принципів добросусідства, а також для спрощення міжлюдських контактів та покращення свободи пересування Президент Республіки Білорусь підтримав пропозицію МЗС та інших державних органів щодо встановлення порядку тимчасового безвізового в'їзду, виїзду та перебування в Республіці Білорусь через усі автодорожні та залізничні пункти пропуску додатково для громадян 35 європейських держав", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цей порядок почне діяти з 8:00 19 липня 2024 року.
У дипломатичному відомстві Білорусі запевняють, що громадяни всіх європейських країн зі списку з п'ятниці, 19 числа, можуть в'їжджати та виїжджати через усі наземні та повітряні міжнародні пункти пропуску держкордону Білорусі за дійсними документами, та перебувати на території країни не більше 30 діб з дня в'їзду.
Даний порядок безвізового в'їзду та виїзду діятиме до 31 грудня 2024 року, додали в МЗС.
Чинний режим безвізовий в'їзд через наземні пункти пропуску для громадян Латвії, Литви, Польщі та інших країн також зберігається.
"Водночас зберігається дія і колишнього безвізового режиму при в'їзді через повітряні пункти пропуску, що створює для гостей Білорусі додаткові логістичні можливості на тлі штучних перешкод та обмежень суміжних західних країн", - зазначили у пресслужбі.
До списку країн, для яких діятиме це рішення увійшли Австрія, Андорра, Бельгія, Болгарія, Боснія та Герцеговина, держава-місто Ватикан, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, Угорщина, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Північна Македонія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція та Естонія (зокрема особи без громадянства, які постійно проживають в Естонській Республіці).
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