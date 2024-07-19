"Для демонстрації миролюбності": Білорусь запровадила безвізовий режим для 35 європейських країн

Про це повідомляє пресслужба МЗС Білорусі.

"З метою подальшої демонстрації відкритості та миролюбності нашої країни, прихильності до принципів добросусідства, а також для спрощення міжлюдських контактів та покращення свободи пересування Президент Республіки Білорусь підтримав пропозицію МЗС та інших державних органів щодо встановлення порядку тимчасового безвізового в'їзду, виїзду та перебування в Республіці Білорусь через усі автодорожні та залізничні пункти пропуску додатково для громадян 35 європейських держав", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цей порядок почне діяти з 8:00 19 липня 2024 року.

У дипломатичному відомстві Білорусі запевняють, що громадяни всіх європейських країн зі списку з п'ятниці, 19 числа, можуть в'їжджати та виїжджати через усі наземні та повітряні міжнародні пункти пропуску держкордону Білорусі за дійсними документами, та перебувати на території країни не більше 30 діб з дня в'їзду.

Даний порядок безвізового в'їзду та виїзду діятиме до 31 грудня 2024 року, додали в МЗС.

Чинний режим безвізовий в'їзд через наземні пункти пропуску для громадян Латвії, Литви, Польщі та інших країн також зберігається.

"Водночас зберігається дія і колишнього безвізового режиму при в'їзді через повітряні пункти пропуску, що створює для гостей Білорусі додаткові логістичні можливості на тлі штучних перешкод та обмежень суміжних західних країн", - зазначили у пресслужбі.

До списку країн, для яких діятиме це рішення увійшли Австрія, Андорра, Бельгія, Болгарія, Боснія та Герцеговина, держава-місто Ватикан, Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії, Угорщина, Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Сан-Марино, Північна Македонія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Хорватія, Чехія, Швейцарія, Швеція та Естонія (зокрема особи без громадянства, які постійно проживають в Естонській Республіці).