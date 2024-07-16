"Причетні не залишаться безкарними": реакція МЗС на договори Білорусі з окупаційною владою Криму
Білорусь підписала щонайменше сім договорів з окупаційними органами влади в Криму. У МЗС України наголосили, що всі причетні будуть притягнені до правової відповідальності
Про це повідомив перший заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга.
"Лише у червні місто Вітебськ та Вітебська область Білорусі, нехтуючи нормами міжнародного права, уклали "угоди" з окупаційною владою міст українського Криму - Сімферополя та Феодосії, а також "радою міністрів" і "міністерством культури та туризму" АР Крим та Сакським районом півострова", - йдеться у повідомленні.
Крім того, був підписаний протокол про наміри щодо створення вільної економічної зони Вітебськ - тимчасово окупований Крим. Також голови Мінської міськради та виконкому підписали угоди про співпрацю з окупаційною владою Севастополя.
За словами Сибіги, такі "угоди" є відвертою та задокументованою демонстрацією визнання російської окупації Республікою Білорусь. Він також додав, що наразі проводиться відповідне розслідування, за результатами якого причетні не залишаться непокараними і будуть притягнені до правової відповідальності.
"Україна вже здійснила відповідні заходи для реагування на згадані протиправні дії. Посадовці, які беруть участь у підготовці та підписанні таких "документів" стануть предметом розгляду для застосування санкційних обмежень нашими партнерами по санкційній коаліції", - зазначив перший заступник міністра.
- Прокурори скерували до суду справу народного депутата VII, VIII, IX скликань від забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" Олександра Пономарьова, який сприяв окупації Бердянська.
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