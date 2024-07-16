Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Причетні не залишаться безкарними": реакція МЗС на договори Білорусі з окупаційною владою Криму

"Причетні не залишаться безкарними": реакція МЗС на договори Білорусі з окупаційною владою Криму

16 липня, 2024 вiвторок
15:08
Війна з Росією Андрій Сибіга

Білорусь підписала щонайменше сім договорів з окупаційними органами влади в Криму. У МЗС України наголосили, що всі причетні будуть притягнені до правової відповідальності

Зміст

Про це повідомив перший заступник міністра закордонних справ Андрій Сибіга.

"Лише у червні місто Вітебськ та Вітебська область Білорусі, нехтуючи нормами міжнародного права, уклали "угоди" з окупаційною владою міст українського Криму - Сімферополя та Феодосії, а також "радою міністрів" і "міністерством культури та туризму" АР Крим та Сакським районом півострова", - йдеться у повідомленні.

Крім того, був підписаний протокол про наміри щодо створення вільної економічної зони Вітебськ - тимчасово окупований Крим. Також голови Мінської міськради та виконкому підписали угоди про співпрацю з окупаційною владою Севастополя.

За словами Сибіги, такі "угоди" є відвертою та задокументованою демонстрацією визнання російської окупації Республікою Білорусь. Він також додав, що наразі проводиться відповідне розслідування, за результатами якого причетні не залишаться непокараними і будуть притягнені до правової відповідальності.

"Україна вже здійснила відповідні заходи для реагування на згадані протиправні дії. Посадовці, які беруть участь у підготовці та підписанні таких "документів" стануть предметом розгляду для застосування санкційних обмежень нашими партнерами по санкційній коаліції", - зазначив перший заступник міністра.

  • Прокурори скерували до суду справу народного депутата VII, VIII, IX скликань від забороненої партії "Опозиційна платформа - За життя" Олександра Пономарьова, який сприяв окупації Бердянська.
Теги:
Білорусь
Крим
МЗС
МЗС України
окуповані території
Читайте також:
Едді Мерфі та Пейдж Батчер
14 липня, 2024 неділя
Після шести років заручин та народження двох спільних дітей: Едді Мерфі одружився з австралійською моделлю
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
15 липня, 2024 понедiлок
Дивна інтрига розгортається навколо можливої передачі Україні шведських винищувачів Gripen. Колонка Сергія Згурця
Військово-лікарська комісія, ВЛК
15 липня, 2024 понедiлок
У законі не йдеться про зобов'язання самостійно пройти ВЛК: нардепка Фріз про накладання штрафів після 16 липня
Київ
+34°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.95
    Купівля 40.95
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 44.58
    Продаж 45.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
16 липня
15:16
ГУР разом із кіберволонтерами 15 липня атакували майже 100 веб-ресурсів РФ
15:12
Актори серіалу "Дивні дива"
Netflix показав тизер нового сезону серіалу "Дивні дива"
15:01
Рада скасувала переведення часу в Україні з зимового на літній
Рада скасувала переведення часу в Україні з зимового на літній
14:56
Верховна Рада
ВР прийняла закон щодо звільнення від мита та ПДВ на ввезення в Україну енергетичного обладнання
14:32
Віктор Орбан
Євродепутати закликали позбавити Угорщину права голосу в ЄС після візитів Орбана до Росії та Китаю
14:27
Укрпошта анонсувала новий поштовий блок "Олімпійська команда України 2024"
14:23
ракетна атака на Охматдит
Директор Охматдиту спрогнозував, коли лікарня зможе відновити роботу
14:23
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:08
Постачання боєприпасів, інтеграція в ЄС і НАТО, енергетика: Україна й Чехія проведуть міжурядові консультації у Празі
14:03
Оновлено
Ілюстративне фото
На Херсонщині окупанти атакували бригаду газової служби та поранили старосту Антонівки
14:01
OPINION
Юрій Богданов
Про соціологію і суспільство за мотивами резонансного опитування
13:48
Гарет Саутгейт
Тренер збірної Англії Гарет Саутгейт пішов у відставку
13:48
Збройні Сили України
За самовільне залишення частини у 2023 році засудили понад 1,5 тис. військових, - голова Верховного Суду
13:44
Оновлено
Роберта Мецола
Роберту Мецолу переобрали президенткою Європарламенту
13:27
Судді, який під виглядом відрядження вирушив у подорож на лайнері островами у Карибському морі, оголосили підозру
13:25
Кіліан Мбаппе, збірна Франції, Євро-2024
Кіліан Мбаппе офіційно став гравцем "Реала"
13:14
росія мобілізація орки окупанти
У РФ розробляють систему запобігання виїзду з країни потенційних призовників та мобілізованих, - розвідка Британії
13:06
Аналітика
У червні 2024 в Україні різко впала кількість реєстрацій ФОПів. Дослідження YouControl
13:02
Володимир Зеленський
"Зеленський – людина-геноцид": добірка фейків світових ЗМІ за 16 липня
12:59
Мар'яна Безугла
За умисну дискредитацію і деморалізацію ЗСУ: Безуглу внесли до бази "Миротворця"
12:52
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Адвокат пояснив, чи потрібно сплачувати штраф, якщо людина не встигла оновити дані у ТЦК
12:46
Армія, Велика Британія
Смертоносний квартет: Британія зміцнить свої збройні сили на тлі напруженості з Росією, Іраном, Китаєм та КНДР
12:45
Шеннен Догерті
Зірка "Усі жінки - відьми" Шеннен Догерті припинила процес розлучення з чоловіком за день до смерті
12:27
розбір завалів у Мирнограді
Обстріл Мирнограда 14 липня: рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох людей
12:17
орбан путін
Орбан запропонував ЄС відновити дипломатичні відносини з Росією, - Bild
12:17
На фото: Монатік
MONATIK після скандалу з весіллям в Італії відзвітував, скільки зібрав на ЗСУ в закордонному турі 
12:11
електроенергія
Упродовж доби діють 4 черги погодинних графіків вимкнень світла: ситуація в енергосистемі 16 липня
12:05
Віктор Орбан
РФ запустила фейк про нібито підготовку Україною замаху на Орбана. ЦПД пояснив мотиви
12:05
OPINION
Віктор Андрусів
Венс і Трамп. Не ведіться на істерію
12:01
Євросоюз
ЄС відправить на саміт у Будапешті держслужбовців замість єврокомісарів
11:48
Ілон Маск
Ілон Маск пообіцяв виділяти по $45 млн на місяць політгрупі Трампа для підтримки його виборчої кампанії, - WSJ
11:44
Київ спека
Фактично найспекотніший день літа: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 17 липня
11:39
відсутність світла
У семи областях 16 липня застосували аварійні вимкнення світла: причина
11:38
Оновлено
Shahed 136
Російський "шахед" вдруге за добу залетів у Білорусь і, ймовірно, пролетів там понад 300 км, - "Гаюн"
11:35
Ексклюзив
US Department of Defense
Жодна країна так швидко не переоснащувалася: Згурець про F-16
11:25
посадовців Офісу генпрокурора викрили на хабарі
За закриття справи просили $170 тис.: посадовців Офісу генпрокурора викрили на хабарі
11:12
Огляд
світ, міжнародний огляд
Як Росія веде гібридну боротьбу з НАТО та чому українські біженці опинилися під загрозою стати бездомними у Великій Британії. Акценти світових ЗМІ 16 липня
11:05
Готували ракетні удари по Харківщині та Сумщині: СБУ затримала подружжя, яке працювало на ФСБ
11:01
PR
Криптогаманець Trustee Plus: розрахунки стейблкоінами USDC у мережі Solana — крок назустріч користувачам
11:00
речник Держдепу США Метью Міллер
США підтримують Україну у прагненні залучити Росію до майбутнього Саміту миру, - речник держдепу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV