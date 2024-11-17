Для Маска все може погано закінчитись, - політолог Рейтерович

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"З одного боку, всі ці пости Маска в соцмережі X цілком в його репертуарі. Тобто, тролити й писати подібні речі. Він неодноразово відзначався такими речами. До того ж щодо різних питань та проблем. У випадку з коментуванням слів Зеленського дійсно це неприємна річ. Я знаю, що наші українські користувачі накидали багато коментарів під його дописом", - пояснив Рейтерович.

Політолог пояснив, що Ілон Маск дуже активний в питаннях, які не стосуються його компетенції. Такі дії, за словами Рейтеровича, можуть мати наслідки для нього.

"Насправді Маск просто вириває фразу з контексту і натякає на те, що Україна буде робити все, що скаже США. З іншого боку, це все є продовження тенденції, яка вже не подобається багатьом американцям, зокрема, й республіканцям. Їм не подобається, що Ілон Маск почав багато брати на себе. Його взагалі занадто багато і, зокрема, біля Дональда Трампа, ще й з питань, до яких він не має жодного стосунку, й мати не може. Відверто кажучи, його спроба перетворитись на неформального віцепрезидента закінчиться для Маска не дуже добре", - додав він.

Ігор Рейтерович наголосив, що українська влада повинна шукати шляхи комунікації з Ілоном Маском. Оскільки на перших етапах президентства Трампа він може впливати на ключові рішення щодо російсько-української війни.

"Я б дуже обережно реагував на подібні заяви й на місці нашої влади намагався б знайти канал комунікації з Ілоном Маском. Оскільки ходять чутки, що він мало не щодня телефонує до Путіна і, ймовірно, саме він на перших етапах матиме вплив на прийняття якихось рішень Дональда Трампа в контексті російсько-української війни", - підсумував політолог.