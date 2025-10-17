Для Трампа - комфортно, для Путіна - безпечно: дипломат Шамшур про зустріч у Будапешті

Про це в етері Еспресо розповів дипломат Олег Шамшур, колишній посол України в США та Франції.

"Те, що Будапешт обрано місцем для зустрічі Путіна та Трампа, не випадково. Я впевнений, що місто комфортне для Путіна, можливо, й він запропонував цей варіант, можливо, і Орбан. Це також комфортне місто і для Трампа, бо він дуже добре ставиться до прем'єр-міністра Угорщини. А фан-база MAGA вважає Орбана класиком нової консервативної політики, якому вдалося реалізувати задуми Трампа та його фан-бази в рамках однієї країни, хоч і невеликої", - зауважив дипломат.

За його словами, Орбан за своїми поглядами близький до Трампа та користується його повагою.

"Слід зазначити маленьку деталь - Угорщина нещодавно вийшла з Римського договору щодо створення міжнародного кримінального суду. Тому у цьому плані Будапешт - комфортно для Трампа і безпечно для Путіна", - прокоментував Шамшур.