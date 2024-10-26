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До 14 годин без світла: в Еквадорі посилили відключення електроенергії через посуху

Катерина Ганжа
26 жовтня, 2024 субота
10:44
Світ світло

Влада Еквадору оголосила про збільшення щоденних відключень електроенергії до 14 годин на добу у зв’язку із посухою, яка охопила країну

Зміст

Про це повідомляє AP. 

Зазначається, що через посуху продовжує знижуватися рівень води на ключових гідроелектростанціях, які забезпечують понад 70% електроенергії у країні.

Увечері в четвер, 24 жовтня, виконуюча обов'язки міністра енергетики Інес Мансано заявила, що влада розпорядилася призупинити подачу електроенергії з 8 до 14 годин на добу, оскільки останніми днями посуха посилилася.

У виданні зазначають, що збільшення тривалості відключень світла запровадили за кілька днів після того, як президент Даніель Нобоа висловив сподівання, що відключення електроенергії в країні з населенням у 17 мільйонів людей поступово зменшуватимуться. 

З середини вересня в деяких містах Еквадору запроваджено відключення електроенергії до 10 годин на добу, втім оголошені в четвер години відключень наразі є найбільш жорсткими.

Посуху, яка охопила кілька країн Південної Америки, пов’язують із погодним явищем Ель-Ніньо, додають у виданні. 

  • У середу, 19 червня, по усьому Еквадору сталося відключення електроенергії. Масовий блекаут виник через проблеми з лініями електропередач. 
Теги:
Новини
Еквадор
Енергетика
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