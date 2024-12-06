До Чехії поновили постачання нафти через трубопровід "Дружба"

Про це інформує Radio Prague International.

"Сьогодні вранці постачання нафти були відновлені і нафта знову тече через нафтопровід "Дружба" до Чехії", - йдеться в дописі групи у соцмережі Х.

Останні 2 дні Чехія не отримувала нафти з РФ, а причини цього влада не повідомляє. Натомість поставки здійснювалися трубопроводами TAL і IKL через західний маршрут.

"Нафта (через трубопровід "Дружба", - ред.) перестала надходити до Чехії зі сходу в середу вранці. За словами влади, причини збою поставок незрозумілі. Через це уряд вирішив в якості запобіжного заходу позичити Orlen Unipetrol 330 000 тонн нафти з аварійних запасів", - пише видання.

Акцентовано, що частка "Дружби" у чеських поставках становить близько 58%.

Довідково. Нафтопровід "Дружба" є однією з найбільших і стратегічно важливих систем транспортування нафти в Європі. Він забезпечує енергетичну безпеку таких країн, як Польща, Німеччина, Угорщина, Словаччина та Чехія. Водночас через санкції ЄС і зменшення залежності від російської нафти значення "Дружби" поступово знижується.