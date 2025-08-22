До Дня Незалежності у небі США скайдайвери розгорнули велетенський синьо-жовтий стяг

В Аризоні скайдайвери розгорнули велетенський синьо-жовтий прапор – рівно 34 секунди польоту на честь 34-ї річниці незалежності України

Про це Еспресо повідомила організація спільноти українців в Аризоні "Кактус і Тризуб".

Напередодні Дня Незалежності України у небі над Аризоною професійні скайдайвери виконали видовищний стрибок із велетенським синьо-жовтим прапором. Політ з повністю розкритим полотнищем тривав рівно 34 секунди - по секунді за кожен рік української незалежності з 1991 року.

фото: надане організаторами

Виконав флегджамп професіонал Франк Елофф, який належить до третього покоління династії скайдайверів. За його плечима понад 25 років у цьому спорті, більше ніж 17 тис. стрибків та 9 світових рекордів. Франк виконав швидке та контрольоване розгортання полотнища зі стабілізацією в потоці повітря.

Його супроводжував Крейг Емрайн - професіонал з 32-річним досвідом у скайдайвінгу, що здійснив понад 12 тис. стрибків. Саме він провів аерозйомку з нашоломними камерами, синхронізуючи роботу з флегджампером та контролюючи безпечні дистанції під час вільного падіння й під куполом.

"Кожну секунду, коли я був у небі з цим прапором, я думав про людей в Україні, які ризикують усім заради свободи. Я не українець, але вірю в їхню боротьбу і хочу, щоб світ не відводив погляду. Цей стрибок - мій спосіб сказати: ми вас бачимо, ми вас підтримуємо і ми не відвернемося. Стрибок із цим прапором не просто символ, це заява. Упродовж 34 секунд я у вільному повітрі представляю 34 роки української незалежності. Я пишаюся тим, що використовую свій голос і свої вміння, аби ця боротьба залишалася у центрі уваги", - прокоментував Франк Елофф після приземлення.

фото: надане організаторами

Як додав Крейг Емрайн, для нього це означає нагадати світові про незламність українців.