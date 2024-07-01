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До групи Орбана в Європарламенті приєднається португальська праворадикальна партія Chega

1 липня, 2024 понедiлок
16:17
Світ Chega, Андре Вентура

Праворадикальна партія Португалії Chega ("Досить") приєднається до політичної групи "Патріоти за Європу" очільника угорського уряду Віктора Орбана у Європарламенті

Зміст

Про це заявив очільник пресслужби премʼєра Угорщини Берталан Гаваші, передає Telex.

Лідер португальської партії Chega Андрес Вентура написав у Facebook, що про своє приєднання до "Патріотів за Європу" політична сила може оголосити в середу.

Зазначається, що Chega була заснована у 2019 році, і її популярність зростає. Пʼять років тому на португальських парламентських виборах вона отримала один мандат, коли у 2022 році - 12.

На цьогорічних виборах до Європейського парламенту 9 червня Chega отримала два мандати. Відомо, що вона приділяє значну увагу імміграції, ісламу й "політкоректності".

  • 30 червня угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан, лідер ультраправої Австрійської партії свободи Герберт Кікль і експрем’єр Чехії Андрей Бабіш оголосили про створення нової правої групи в Європейському парламенті.
Теги:
ЄС
Європа
Європарламент
Португалія
Угорщина
Віктор Орбан
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