До групи Орбана в Європарламенті приєднається португальська праворадикальна партія Chega

Про це заявив очільник пресслужби премʼєра Угорщини Берталан Гаваші, передає Telex.

Лідер португальської партії Chega Андрес Вентура написав у Facebook, що про своє приєднання до "Патріотів за Європу" політична сила може оголосити в середу.

Зазначається, що Chega була заснована у 2019 році, і її популярність зростає. Пʼять років тому на португальських парламентських виборах вона отримала один мандат, коли у 2022 році - 12.

На цьогорічних виборах до Європейського парламенту 9 червня Chega отримала два мандати. Відомо, що вона приділяє значну увагу імміграції, ісламу й "політкоректності".