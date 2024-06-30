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Орбан, експрем'єр Чехії та лідер ультраправих Австрії започаткували групу правих у Європарламенті

30 червня, 2024 неділя
12:15
Світ Віктор Орбан

У неділю, 30 червня, угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан, лідер ультраправої Австрійської партії свободи Герберт Кікль і експрем’єр Чехії Андрей Бабіш оголосили про створення нової правої групи в Європейському парламенті

Зміст

Про це повідомляє Telex.

Орбан вважає, що європейська політика має бути змінена.

"Тепер починається нова ера", — сказав він, розповівши про те, що в Європі почалися зміни, підтвердженням чого є вибори 9 червня.

Прем'єр-міністр Угорщини заявив, що вони створюють політичне утворення, яке, на його думку, дуже швидко стане найбільшою фракцією європейських правих. За його словами, це станеться протягом кількох днів.

"Ми беремо на себе відповідальність створити групу, яка буде найсильнішою правою коаліцією в Європі… Найсильніші австрійські, угорські та чеські праві сили зараз сидять перед вами", – додав він.

Віктор Орбан говорив про спільну фракцію трьох партій, Фідес, австрійської FPÖ та ANO, яку очолює колишній прем’єр-міністр Чехії, але згідно з правилами Європарламенту, члени мають бути ще з 4 країн, оскільки фракція може складатися з принаймні 23 представників від принаймні 7 держав-членів.

Брифінг розпочався із заяви Герберта Кікла, який розповів про те, як, на його думку, в Європі починається історична, нова ера в ім’я свободи та суверенітету.

"Я хотів би представити новий альянс, який спільно надасть Європі нову силу", - сказав він, привітавши Віктора Орбана, який, за його словами, є єдиним прем'єр-міністром у Європі, який може захистити від хвилі міграції.

Наприкінці брифінгу сторони підписали маніфест трьох партій і заявили, що хочуть домогтися створення фракції Європарламенту.

Згідно з текстом Патріотичної декларації, народи Європи досягли історичного перелому.

"Європейський Союз, який колись був проєктом мрії, що ґрунтувався на бажанні примирення після руйнувань, спричинених двома світовими війнами та десятиліттями розколу, обернувся проти європейців і тепер представляє інтереси, які суперечать волі націй, регіонів і малих спільнот, які складають нашу європейську батьківщину", - йдеться у документі.

У маніфесті європейські патріотичні сили обіцяють повернути майбутнє континенту європейцям.

  • Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не блокуватиме процес вступу України до ЄС, але водночас не підтримує його.

Теги:
ЄС
політика
Чехія
Європарламент
Австрія
Угорщина
Віктор Орбан
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