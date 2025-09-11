Президент Фінляндії Стубб прибув до Києва та зустрівся з Зеленським

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Він розповів, що разом із міністром закордонних справ Андрієм Сибігою зустрів на початку візиту в Україну президента Фінляндії Александра Стубба.

"У центрі розмов президента Володимира Зеленського з лідером Фінляндії сьогодні – безпекові проєкти, євроінтеграція, інвестиції в інфраструктуру та гарантії безпеки для нашої держави. Також будемо говорити про посилення тиску на РФ, санкції та важливість стійкого миру", - йдеться у повідомленні.

Єрмак додав, що Україна вдячна за послідовну й тверду підтримку Фінляндії та особисто президента Стубба.

фото: t.me/Ukraine_MFA

Згодом Стубб зустрівся з Володимиром Зеленським. Вони разом вшанували українських захисників і захисниць, які віддали свої життя заради України, біля Стіни памʼяті в Києві.

"З вдячністю та шаною бережемо памʼять про кожного полеглого воїна. Вічна і світла пам’ять усім, хто загинув, захищаючи нашу незалежність, наших людей", - додав Зеленський.

фото: t.me/V_Zelenskiy_official