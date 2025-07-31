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"Гельсінкі+50": Сибіга зустрівся зі Стуббом, ОБСЄ закликала притягнути РФ до відповідальності за війну в Україні

Дар'я Куркіна
31 липня, 2025 четвер
18:04
Світ Андрій Сибіга та голова ОБСЄ Еліна Валтонен

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга 31 липня в Фінляндії зустрівся з президентом Александром Стуббом та фінською колегою Еліною Валтонен. Під час конференції "Гельсінкі +50" ОБСЄ закликала притягнути РФ до відповідальності за війну проти України

Зміст

Про це повідомляє МЗС.

"Я був радий зустрічі з президентом Фінляндії Александром Стуббом в Гельсінкі… Ми обговорили шляхи розвитку нашої оборонної співпраці, посилення санкційного тиску на Росію та зміцнення трансатлантичної єдності", – розповів Сибіга.

Також він провів зустріч з очільницею фінського зовнішньодипломатичного відомства Еліною Валтонен. Міністри обговорили додаткові інвестиції в українську оборонну промисловість, внесок Фінляндії в освітню галузь та вдосконалення укриттів, роль Фінляндії у відновленні та відбудові України, підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції Києві.

Окрім цього, у межах візиту Сибіга провів зустріч з фінськими оборонними компаніями. За його словами, вони обговорювали розвиток взаємовигідної співпраці. Так, міністр запропонував їм взяти участь у наступному міжнародному форумі оборонної промисловості в Україні.

"Я був радий розпочати свій робочий візит до Фінляндії зі зустрічі з провідними оборонними компаніями країни, членами Фінської асоціації оборонної та аерокосмічної промисловості PIA. Я подякував Фінляндії, її уряду, бізнесу та народу за підтримку України, і найголовніше, своєчасну військову допомогу", – написав він у Х.

фото: Андрій Сибіга/X

"Гельсінкі+50"

31 липня також відбулася конференція з нагоди 50-річчя Гельсінського заключного акта, який є основоположним документом для ОБСЄ – "Гельсінкі+50". Цьогоріч її організувала Фінляндія.

Чинна голова ОБСЄ Еліна Валтонен розповіла про три пріоритети Організації, наголосивши на відповідальності РФ за війну проти України.

"Перед нами стоять три нагальні пріоритети. По-перше, ми маємо стояти на боці України та притягнути Росію до відповідальності за її війну агресії. Викрадених дітей потрібно повернути. Воєнні злочини мають бути ретельно задокументовані. Винні мають постати перед правосуддям. Ця війна має завершитися. Це – основа Гельсінських принципів, які ми всі підтримуємо", – заявила вона, цитує Укрінформ.

Другим пріоритетом є реформа ОБСЄ для "забезпечення ефективності й своєчасності прийняття рішень". Третім – підтримка "ядра цієї організації: спільні зобов’язання, відкритий діалог і голос громадянського суспільства — джерело життєвої сили демократії".

"Російська війна порушує всі принципи, до яких ми зобов’язалися: повагу до кордонів, суверенітету, відмову від насильства. Хочу сказати чітко: попри виклики "духу Гельсінкі", самі Гельсінські принципи залишаються незламними… Сміливі українці з 2022 року героїчно борються не лише за свою незалежність, а й за наші спільні цінності: демократію, верховенство права, свободу та фундаментальні права", – наголосила Валтонен.

Також на "Гельсінкі+50" виступив президент України Володимир Зеленський, який став єдиним запрошеним на захід главою держави.

Він наголосив, що Москва продовжує обстріли української території попри світові заклики припинити війну.

"Але якщо світ не має наміру змінити режим у Росії, це означає, що навіть після закінчення війни Москва й далі намагатиметься дестабілізувати сусідні країни. Вона продовжуватиме витрачати на це величезні кошти, ресурси та, можливо, навіть людські життя. Одна з головних ідей Путіна – і зараз вона є мейнстримом у Росії – полягає в тому, що Росія не має чітких кордонів", – сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив: реальний потенціал РФ менший від європейського, але Європі доведеться довго захищатися від режиму Москви.

"Росія відстає в технологіях. І найголовніше: на відміну від Європи, Росія не пропонує того способу життя, який хотілося б перейняти людям. Тому вона зазнає поразки… Нам потрібно повністю заблокувати воєнну машину Росії – відрізати її збройову індустрію, обмежити її прибутки від енергоносіїв і, нарешті, спрямувати всі заморожені російські активи, зокрема статки, набуті корупційним шляхом, на захист від російської агресії. Настав час конфіскувати російські активи. Не просто заморозити їх – конфіскувати й використати їх на потреби миру, а не війни", – закликав Зеленський.

Теги:
Новини
ОБСЄ
Президент України
Володимир Зеленський
МЗС України
Фінляндія
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
Андрій Сибіга
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