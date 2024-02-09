До Києва приїхала двопартійна делегація Конгресу США

Про це повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк.

"Приємно вітати в Києві двопартійну делегацію Конгресу на чолі з головою розвідки Палати представників Майком Тернером, яка включає Френча Хілла, Джейсона Кроу, Ебігейл Спанбергер, Зак Нанн", - написала вона.

Наразі деталі візиту делегації невідомі.