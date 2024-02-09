До Києва приїхала двопартійна делегація Конгресу США
У п'ятницю, 9 лютого, до столиці України з візитом прибула двопартійна делегація Конгресу США на чолі з головою комітету з розвідки Майком Тернером
Про це повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк.
"Приємно вітати в Києві двопартійну делегацію Конгресу на чолі з головою розвідки Палати представників Майком Тернером, яка включає Френча Хілла, Джейсона Кроу, Ебігейл Спанбергер, Зак Нанн", - написала вона.
Наразі деталі візиту делегації невідомі.
- 8 лютого Верхня палата Конгресу США – Сенат, ухвалила процедурне рішення для розгляду законопроєкту про виділення додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню без питання кордону. Наступне рішення за Палатою представників.
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