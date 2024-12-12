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До Києва приїхала міністерка розвитку Німеччини Свенья Шульце

Катерина Єсікова
12 грудня, 2024 четвер
12:53
Світ Свенья Шульце

Міністерка економічного співробітництва та розвитку Німеччини Свенья Шульце у четвер, 12 грудня, прибула до Києва з неанонсованим візитом

Зміст

Про це повідомляє DW Україна.

Зазначається, що Шульце приїхала до Києва, щоб особисто передати частину допомоги Україні від Німеччини на третю зиму війни. Насамперед ця допомога стосується відновлення енергетичної інфраструктури.

"Росія оголосила метою своїх ударів енергосистему України, щоб люди залишилися в холоді, в темряві. Тож уряд Німеччини знову знайшов додаткові кошти, щоб допомогти з відновленням електро- і теплопостачання", - сказала Шульце.

Повідомляється, що це вже четвертий візит Шульце в Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ.

  • З початку повномасштабного вторгнення Росії Німеччина надала Україні допомогу на загальну суму 37 мільярдів євро. Це найбільше серед усіх європейських держав.
Теги:
Новини
Україна
Німеччина
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
Світ про Україну
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