До Києва приїхала міністерка розвитку Німеччини Свенья Шульце

Про це повідомляє DW Україна.

Зазначається, що Шульце приїхала до Києва, щоб особисто передати частину допомоги Україні від Німеччини на третю зиму війни. Насамперед ця допомога стосується відновлення енергетичної інфраструктури.

"Росія оголосила метою своїх ударів енергосистему України, щоб люди залишилися в холоді, в темряві. Тож уряд Німеччини знову знайшов додаткові кошти, щоб допомогти з відновленням електро- і теплопостачання", - сказала Шульце.

Повідомляється, що це вже четвертий візит Шульце в Україну від початку повномасштабного вторгнення РФ.