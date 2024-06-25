До комюніке Саміту миру приєдналася Гаяна

Про це у соцмережі X повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вдячний Гаяні за приєднання до Спільного комюніке інавгураційного Саміту миру. Вкрай важливо, що бачення справедливого миру, заснованого на повазі до цілей і принципів Статуту ООН, поділяє дедалі більша кількість країн Південної Америки", - написав він.

Читайте також: Саміт миру у Швейцарії: що обговорили та які його результати для України

Зеленський наголосив, що міжнародна коаліція миролюбних країн зростає з кожним днем. Водночас Україна продовжує працювати над розширенням глобальної підтримки Формули миру та кроків, необхідних для її реалізації.