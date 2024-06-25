До комюніке Саміту миру приєдналася Гаяна
Південноамериканська держава Гаяна приєдналась до спільного комюніке Саміту миру, який відбувався у Швейцарії 15-16 червня
Про це у соцмережі X повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Вдячний Гаяні за приєднання до Спільного комюніке інавгураційного Саміту миру. Вкрай важливо, що бачення справедливого миру, заснованого на повазі до цілей і принципів Статуту ООН, поділяє дедалі більша кількість країн Південної Америки", - написав він.
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Зеленський наголосив, що міжнародна коаліція миролюбних країн зростає з кожним днем. Водночас Україна продовжує працювати над розширенням глобальної підтримки Формули миру та кроків, необхідних для її реалізації.
- 20 червня очільник українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що другий Глобальний саміт миру може відбутися в одній із країн Глобального Півдня.
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